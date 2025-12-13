RETRO RÁDIÓ

Szabó Zsófi tükörszelfivel nyitotta a Mohácsi Háborúellenes Gyűlést

Már nagyban zajlanak az előkészületek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.13. 10:31
háborúellenes gyűlés szabó zsófi mohács

December 13-án negyedszerre is megrendezik az eddig folyamatosan telházas Háborúellenes Gyűlést. Volt már Győrben, Nyíregyházán, Kecskeméten, azonban most Mohácson tartják meg. Szabó Zsófi pedig már korán reggel a helyszínen volt, hogy felkészülten vezesse a gyűlés műsorát.

Szabó Zsófi dedikált pólóban jelent meg a Háborúellenes Gyűlésen Kecskeméten. Fotó: MW
Szabó Zsófi dedikált pólóban jelent meg a Háborúellenes Gyűlésen Kecskeméten. Fotó: MW

Jó reggelt, Mohács!

  - írta a 24 órán át elérhető Instagram sztorijában Szabó Zsófi, a Háborúellenes Gyűlés egyik műsorvezetője. Immár negyedik alkalommal áll Rákay Philip mellett a szépséges műsorvezető, aki az Orbán-firkás pulcsikat is népszerűvé tette.

A 24 órán át elérhető képet Szabó Zsófi Instagramján lehet megtekinteni, IDE kattintva.

Háborúellenes Gyűlés Mohácson

A negyedik Háborúellenes Gyűlés élőben is követhető az alábbi videóra kattintva:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu