Szabó Zsófi tükörszelfivel nyitotta a Mohácsi Háborúellenes Gyűlést

December 13-án negyedszerre is megrendezik az eddig folyamatosan telházas Háborúellenes Gyűlést. Volt már Győrben, Nyíregyházán, Kecskeméten, azonban most Mohácson tartják meg. Szabó Zsófi pedig már korán reggel a helyszínen volt, hogy felkészülten vezesse a gyűlés műsorát.

Szabó Zsófi dedikált pólóban jelent meg a Háborúellenes Gyűlésen Kecskeméten. Fotó: MW

Jó reggelt, Mohács!

- írta a 24 órán át elérhető Instagram sztorijában Szabó Zsófi, a Háborúellenes Gyűlés egyik műsorvezetője. Immár negyedik alkalommal áll Rákay Philip mellett a szépséges műsorvezető, aki az Orbán-firkás pulcsikat is népszerűvé tette.

A 24 órán át elérhető képet Szabó Zsófi Instagramján lehet megtekinteni, IDE kattintva.

Háborúellenes Gyűlés Mohácson

A negyedik Háborúellenes Gyűlés élőben is követhető az alábbi videóra kattintva: