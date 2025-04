Lánya talán még nem is tudja, de nekünk MC Hawer elárulta, milyen nagypapa lesz

MC Hawer, azaz Koczka Géza sok mindenen ment már keresztül az életben, de a közeljövőben egy újabb nagy tapasztalás vár rá, amiben nem volt még része. A mulatós sztár ugyanis nagypapa lesz. Ennek kapcsán elárulta lapunknak, hogyan érintette a hír, mi volt az első gondolat, ami eszébe jutott.

MC Hawer lánya hatalmas örömhírt jelentett be nemrég (Fotó: Markovics Gábor)

Először megdöbbentem a hír hallatán, mert nem számítottam rá. Tudniillik évek óta nőgyógyászati problémával küzdött a lányom. Annyira megörültem, hogy meg is kérdeztem egyből, mikor ér rá elmenni babakocsinézőbe

– fejtette ki az örömhírt MC Hawer.

A tökéletes darab megtalálását hosszas nézelődés előzte meg, amihez a zenész türelmesen asszisztált. Habár az énekesnek egy másik babakocsi tetszett meg, elfogadta a lánya döntését. MC Hawer egyébként bevallotta, másképp áll már a kisbabákhoz mint anno, fiatalon:

„Talán már több türelmem van. Akkor még életem azon szakaszában voltam, amikor hajtani, dolgozni kellett. Most már több időm van. Izgatottan várom, hogyan tudok megbirkózni a nagyszülői feladatokkal” – vallotta be MC Hawer, aki érezhetően nagyon boldog és nyugodt, hiszen lánya harmonikus kapcsolatban él immáron több, mint három és fél éve a párjával. Az unokája igazi ajándékként érkezik a családba a sok megpróbáltatás után. A mulatós sztár már azt is tudja, milyen nagyszülő szeretne lenni:

Az a nagypapa szeretnék lenni, akit jó fejnek tart az unokája. Semmiképp sem leszek szigorú

– árulta el a mulatós sztár.

MC Hawer alkoholproblémái már a múlté (Fotó: Knap Zoltán)

MC Hawer lemondott a szerelemről

A decemberben hatvanadik szülinapját ünneplő énekes kifejezetten a nagyszülői feladataira akar koncentrálni. Úgy érzi, most a párkeresés nem prioritás számára:

„Megvannak már a rigolyáim, és valószínűleg egy hasonló korú nőnek szintén kialakultak a szokásai. Egy párkapcsolat a kompromisszumokról szól, és én úgy gondolom, hogy már nem vagyok erre képes. Ráadásul teljes fordított életet élek, mint egy civil, más a bioritmusom.”

Arra az ötletre pedig, hogy miért nem szakmabeliekkel ismerkedik, Géza határozottan leszögezte a véleményét:

„Sok mindenkit ismerek szakmában, de jelenleg nincs olyan, akivel elképzelném hosszú távon az életemet” – árulta el Hawer, aki elégedett sorsa alakulásával. Mint mondja, megadatott neki, hogy járt egy sokkal fiatalabb, gyönyörű nővel, mai napig sikeres a karrierjében, legyőzte az alkoholizmust és most nagypapa lesz. Lapunknak azzal zárta gondolatait, hogy nem hajlandó stresszesen élni, szerencsére már úgy érzi, nincs is oka erre. Végülis az MC Hawer és Tekknő dalok is pont erről szólnak.