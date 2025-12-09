Bikinis fotót osztott meg feleségéről Curtis, nem hiszed el, ki szólt hozzá elsőként!
Micsoda nyári kép! Curtis büszke lehet a kedvesére!
Micsoda fotó! Nem mindennapi képet osztott meg Curtis a feleségéről az Instagram-oldalán. Barnai Judit egy gyönyörű egzotikus tengerparton süttette magát, férje pedig képet készített a rendkívül vonzó sportolónőről.
Dögös képet készített Curtis feleségéről
Barnai Judit mosolyogva, hosszú lábait kinyújtva mosolyog a kamerába. A lélegzetelállítóan gyönyörű sportoló ezúttal egy apró, hófehér bikiniben és hozzá illő, leheletkönnyű fehér ingben mutatta meg kifogástalan alakját.
Curtis felesége simán lehetne fürdőruhamodell is, a profi póz, elképesztően karcsú, tónusos teste és magabiztos kisugárzása azt üzeni: született tehetség a kamerák előtt. Nem csoda, hogy a rajongók teljesen odavannak érte, hiszen ilyen látványt nem minden nap láthatnak.
Curtis lila szívecskéket illesztett a poszt mellé, Judit pedig elsőként kommentelt a kép alá:
Ha szabad ilyet írnom, jó szép feleséged van
Judit viccesen odaszúrva bókol párjának, hogy bizony jól választott magának feleséget. A szerelmesek játékos humora teljesen levette a lábáról a követőket, a kommentekben záporoznak a dicséretek, nemcsak Judit szépségét méltatják, hanem azt is, milyen példásan működik közöttük a kémia és milyen szeretetteljes a kapcsolatuk.
