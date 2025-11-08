„Hátországom” - megindító sorokkal üzent férjének Barnai Judit

Barnai Judit többnyire magáról oszt meg tartalmakat a közösségi oldalán. Ám most kivételt tett, és egy különleges fotóval jelentkezett.

Barnai Judit ezzel az egy szóval üzent a férjének, Curtisnek Fotó: Máté Krisztián

Férjének üzent Barnai Judit

A csinos sportoló egy olyan fotót tett közzé az Instagram-oldalán, amelyen a férjével, Curtissel közösen látható. Azonban a képhez írt szöveg az, ami igazán megható, és biztos, hogy sokakat megérintett.

Hátországom

- olvasható Barnai Judit posztjában.

Férje, Curtis nem késlekedett, és szinte rögtön válaszolt felesége bejegyzésére. A rapper a következőt írta:

„Szeretlek, örökre.”