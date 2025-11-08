RETRO RÁDIÓ

„Hátországom” - megindító sorokkal üzent férjének Barnai Judit

Ez az egyetlen szó mindenki szemébe könnyeket csal.

Megosztás
Szerző: KL
Létrehozva: 2025.11.08. 16:00
kedvesség Barnai Judit szerelem üzenet Curtis

Barnai Judit többnyire magáról oszt meg tartalmakat a közösségi oldalán. Ám most kivételt tett, és egy különleges fotóval jelentkezett.

Curtis és Barnai Judit
Barnai Judit ezzel az egy szóval üzent a férjének, Curtisnek Fotó: Máté Krisztián

Férjének üzent Barnai Judit

A csinos sportoló egy olyan fotót tett közzé az Instagram-oldalán, amelyen a férjével, Curtissel közösen látható. Azonban a képhez írt szöveg az, ami igazán megható, és biztos, hogy sokakat megérintett.

Hátországom

- olvasható Barnai Judit posztjában.

Férje, Curtis nem késlekedett, és szinte rögtön válaszolt felesége bejegyzésére. A rapper a következőt írta:

„Szeretlek, örökre.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu