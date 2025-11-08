„Hátországom” - megindító sorokkal üzent férjének Barnai Judit
Ez az egyetlen szó mindenki szemébe könnyeket csal.
Barnai Judit többnyire magáról oszt meg tartalmakat a közösségi oldalán. Ám most kivételt tett, és egy különleges fotóval jelentkezett.
Férjének üzent Barnai Judit
A csinos sportoló egy olyan fotót tett közzé az Instagram-oldalán, amelyen a férjével, Curtissel közösen látható. Azonban a képhez írt szöveg az, ami igazán megható, és biztos, hogy sokakat megérintett.
Hátországom
- olvasható Barnai Judit posztjában.
Férje, Curtis nem késlekedett, és szinte rögtön válaszolt felesége bejegyzésére. A rapper a következőt írta:
„Szeretlek, örökre.”
