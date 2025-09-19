Egy szál semmi, négy medál – Barnai Judit megfürdött és felrobbantotta a netet

Az Ázsia Expressz sztárja ízelítőt adott. Barnai Judit megmutatta, milyen érzés győztesnek lenni.
Barnai Judit, az Ázsia Expressz idei évadának egyik legismertebb szereplője, ezúttal rendhagyó módon jelentkezett be követőinek: egy fürdőszobából, törölközőbe csavarva, vizes hajjal, és nem kevesebb mint négy medállal a nyakában.
A sportolónő és influenszer a friss epizód kapcsán osztott meg kulisszatitkokat, egyúttal megmutatta, mit is jelent számára a győzelem. Bejegyzésében humorral és őszinteséggel mesélt az elmúlt napok fáradalmairól, és a megkönnyebbülésről, amit egy rendes zuhany és hajmosás jelentett.
Büszke 4 medál tulajdonos. Olyan jó érzés volt, mikor már nem kellett szállást keresni, jó zuhany, hajmosás, rendes lefürdés. Aranyat értek ezek a napok.
– írta Judit az Instagram-poszt alá.
A korábbi epizódok kapcsán még egy vicces megfigyelést is megosztott:
Fel se tűnt, hogy ennyit mondom ‘szerelmem’… elvileg nagyon sokat mondom… hááát, van ez így. Sorry!
– utalt párjára, a műsorban szintén szereplő Curtisszel való kapcsolatára.
Az Ázsia Expressz ma este is folytatódik – 19:45-kor a TV2-n, és Judit szerint „ma is robogunk tovább!”.
