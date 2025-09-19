RETRO RÁDIÓ

Egy szál semmi, négy medál – Barnai Judit megfürdött és felrobbantotta a netet

Az Ázsia Expressz sztárja ízelítőt adott. Barnai Judit megmutatta, milyen érzés győztesnek lenni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.19. 13:10
Módosítva: 2025.09.19. 16:19
Ázsia Express TV2 Barnai Judit

Barnai Judit, az Ázsia Expressz idei évadának egyik legismertebb szereplője, ezúttal rendhagyó módon jelentkezett be követőinek: egy fürdőszobából, törölközőbe csavarva, vizes hajjal, és nem kevesebb mint négy medállal a nyakában.

Barnai Judit megfürdött és felrobbantotta a netet
 Barnai Judit megfürdött és felrobbantotta a netet – Fotó: nanasipal /  TV2

A sportolónő és influenszer a friss epizód kapcsán osztott meg kulisszatitkokat, egyúttal megmutatta, mit is jelent számára a győzelem. Bejegyzésében humorral és őszinteséggel mesélt az elmúlt napok fáradalmairól, és a megkönnyebbülésről, amit egy rendes zuhany és hajmosás jelentett.

Barnai Judit dicsekedett medáljaival

Büszke 4 medál tulajdonos. Olyan jó érzés volt, mikor már nem kellett szállást keresni, jó zuhany, hajmosás, rendes lefürdés. Aranyat értek ezek a napok.

– írta Judit az Instagram-poszt alá.

A korábbi epizódok kapcsán még egy vicces megfigyelést is megosztott: 

Fel se tűnt, hogy ennyit mondom ‘szerelmem’… elvileg nagyon sokat mondom… hááát, van ez így. Sorry!

– utalt párjára, a műsorban szintén szereplő Curtisszel való kapcsolatára.

Az Ázsia Expressz ma este is folytatódik – 19:45-kor a TV2-n, és Judit szerint „ma is robogunk tovább!”.

 

