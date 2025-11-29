Hoppá: Curtist idézte Orbán Viktor

Október 23-án, a Kossuth téren adta elő Radics Gigi és Curtis a Szabadság vándorai feldolgozását. Ebben azt rappelte Széki Attila: "Szabadság vándora, rajtam az út pora, szívemben hazám nem egy üres szálloda. Vigyen szél bárhova, a bölcsőmtől a síromig, büszke leszek mindig arra, bennem magyar vér folyik. Teszem, mit szívem diktál, engem az Úr, ki bírál, melletted állok, mindig ott leszek, ha engem hívnál".

Orbán Viktor később ezt nevezte a Békemenet legjobb dumájának.

Curtis Nyíregyházán, a Háborúellenes Gyűlésen is fellépett. Orbán Viktor innen is posztolt egy közös képet a rapperrel, a felirat pedig mi is lehetett volna más, mint a már idézett szöveg...