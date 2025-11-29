RETRO RÁDIÓ

Hoppá: Curtist idézte Orbán Viktor

A Szabadság vándorai átíratából idézett Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 13:32
Orbán Viktor Háborúellenes Gyűlés Radics Gigi Curtis

Október 23-án, a Kossuth téren adta elő Radics Gigi és Curtis a Szabadság vándorai feldolgozását. Ebben azt rappelte Széki Attila: "Szabadság vándora, rajtam az út pora, szívemben hazám nem egy üres szálloda. Vigyen szél bárhova, a bölcsőmtől a síromig, büszke leszek mindig arra, bennem magyar vér folyik. Teszem, mit szívem diktál, engem az Úr, ki bírál, melletted állok, mindig ott leszek, ha engem hívnál".

Orbán Viktor később ezt nevezte a Békemenet legjobb dumájának. 

Curtis Nyíregyházán, a Háborúellenes Gyűlésen is fellépett. Orbán Viktor innen is posztolt egy közös képet a rapperrel, a felirat pedig mi is lehetett volna más, mint a már idézett szöveg...

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
