Eljött az idő: Curtis őszinte vallomást tett, itt a vége

Curtis hazánk egyik legismertebb és legnépszerűbb rappere, aki 2025-ben is rengeteg szakmai sikert ért el, hiszen például ő volt a Megasztár egyik zsűritagja, a Radics Gigivel közös A szabadság vándorai feldolgozása pedig az ország új kedvence lett – ráadásul olyan magánéleti esemény is történt, ami igazán boldoggá tette őt, hiszen összeházasodott szerelmével, Barnai Judittal, akivel együtt indultak idén az Ázsia Expresszben is.

Curtis elbúcsúzott 2025-től / Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Eljött 2025 vége, ezzel együtt pedig az is, hogy az emberek visszatekintsenek az esztendőre. Így tett a közösségi oldalán Curtis is, aki saját elmondása szerint rengeteget fejlődött szakmailag és emberileg is.

Köszönöm 2025, hogy ennyit mindent adtàl nekem💜🥹



Rengeteg leckét és felismerést hoztál, amik egytől egyig jellemformálók voltak🙏🏼



Szakmailag és emberileg és sokat fejlődtem!



Remélem, legalább ennyire jó éve volt mindenkinek, mint nekem idén!



Viszont most búcsúzom tőled 2025…



Gyere 2026!Mert érzem, rengeteg új lehetőséget tartogatsz számomra🚀



Sikerekben gazdag boldog új évet kívánok mindenkinek💜🙏🏼🍀🍾🎆

Isten àldjon mindenkit 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

– írta a közösségi oldalán Curtis, aki rengeteg különleges képpel illusztrálta, hogy milyen volt számára 2025.

A posztot Curtis felesége, Barnai Judit sem hagyta szó nélkül, ugyanis ezt írta: „Legjobb dolog h a ferjem lettel 🙏🏾🥹❤️”

Itt lehet megtekinteni Curtis posztját: