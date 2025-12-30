Eljött az idő: Curtis őszinte vallomást tett, itt a vége
Curtis különleges poszttal búcsúztatta 2025-öt.
Curtis hazánk egyik legismertebb és legnépszerűbb rappere, aki 2025-ben is rengeteg szakmai sikert ért el, hiszen például ő volt a Megasztár egyik zsűritagja, a Radics Gigivel közös A szabadság vándorai feldolgozása pedig az ország új kedvence lett – ráadásul olyan magánéleti esemény is történt, ami igazán boldoggá tette őt, hiszen összeházasodott szerelmével, Barnai Judittal, akivel együtt indultak idén az Ázsia Expresszben is.
Eljött 2025 vége, ezzel együtt pedig az is, hogy az emberek visszatekintsenek az esztendőre. Így tett a közösségi oldalán Curtis is, aki saját elmondása szerint rengeteget fejlődött szakmailag és emberileg is.
Köszönöm 2025, hogy ennyit mindent adtàl nekem💜🥹
Rengeteg leckét és felismerést hoztál, amik egytől egyig jellemformálók voltak🙏🏼
Szakmailag és emberileg és sokat fejlődtem!
Remélem, legalább ennyire jó éve volt mindenkinek, mint nekem idén!
Viszont most búcsúzom tőled 2025…
Gyere 2026!Mert érzem, rengeteg új lehetőséget tartogatsz számomra🚀
Sikerekben gazdag boldog új évet kívánok mindenkinek💜🙏🏼🍀🍾🎆
Isten àldjon mindenkit 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
– írta a közösségi oldalán Curtis, aki rengeteg különleges képpel illusztrálta, hogy milyen volt számára 2025.
A posztot Curtis felesége, Barnai Judit sem hagyta szó nélkül, ugyanis ezt írta: „Legjobb dolog h a ferjem lettel 🙏🏾🥹❤️”
Itt lehet megtekinteni Curtis posztját:
