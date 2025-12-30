RETRO RÁDIÓ

Eljött az idő: Curtis őszinte vallomást tett, itt a vége

Curtis különleges poszttal búcsúztatta 2025-öt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.30. 18:00
Curtis 2025 évértékelő

Curtis hazánk egyik legismertebb és legnépszerűbb rappere, aki 2025-ben is rengeteg szakmai sikert ért el, hiszen például ő volt a Megasztár egyik zsűritagja, a Radics Gigivel közös A szabadság vándorai feldolgozása pedig az ország új kedvence lett – ráadásul olyan magánéleti esemény is történt, ami igazán boldoggá tette őt, hiszen összeházasodott szerelmével, Barnai Judittal, akivel együtt indultak idén az Ázsia Expresszben is.

Curtis elbúcsúzott 2025-től / Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Eljött 2025 vége, ezzel együtt pedig az is, hogy az emberek visszatekintsenek az esztendőre. Így tett a közösségi oldalán Curtis is, aki saját elmondása szerint rengeteget fejlődött szakmailag és emberileg is.

Köszönöm 2025, hogy ennyit mindent adtàl nekem💜🥹

Rengeteg leckét és felismerést hoztál, amik egytől egyig jellemformálók voltak🙏🏼

Szakmailag és emberileg és sokat fejlődtem!

Remélem, legalább ennyire jó éve volt mindenkinek, mint nekem idén!

Viszont most búcsúzom tőled 2025…

Gyere 2026!Mert érzem, rengeteg új lehetőséget tartogatsz számomra🚀

Sikerekben gazdag boldog új évet kívánok mindenkinek💜🙏🏼🍀🍾🎆
Isten àldjon mindenkit 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

– írta a közösségi oldalán Curtis, aki rengeteg különleges képpel illusztrálta, hogy milyen volt számára 2025.

A posztot Curtis felesége, Barnai Judit sem hagyta szó nélkül, ugyanis ezt írta: „Legjobb dolog h a ferjem lettel 🙏🏾🥹❤️

Itt lehet megtekinteni Curtis posztját:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
