Nyári Dia élete új fordulóponthoz érkezett, a családját érinti

Nem unatkozik a mindennapokban Nyári Dia, mivel levelezőn tavaly elkezdte a Színház- és Filmművészeti Egyetem felnőttképzési szakát, ahova hétfőnként jár, emellett folyamatosan dolgozik, és mindenekelőtt hétéves fiával is sokat foglalkozik. A család most a költözéssel volt elfoglalva, amiről Nyári Dia mesélt a Metropolnak.

Nyári Dia gyermeke és munkája mellett tavaly elkezdte az egyetemet is (Fotó: Markovics Gábor)

A színésznő elárulta, miért döntöttek úgy családjával, hogy új helyre költöznek.

Már kinőttük az albérletet, ahol két évig laktunk. Most pedig egy családi házba érkeztünk, ahova viszonylag zökkenőmentesen sikerült beköltöznünk

– mesélte Nyári Dia, aki hozzátette, hogy mindössze másodjára változtattak lakhelyet a családdal, ennek ellenére úgy érzi, az új ház hosszú távra lesz a bázisuk.

Nyári Dia nehezen engedi el a régi szokásokat

„Mindenhez nagyon tudok kötődni, még akkor is, ha pozitív irányba változnak a dolgok, szóval így nagyon nehéz volt az elengedés, de alapvetően egy jobb helyre érkeztünk” – számolt be Nyári Dia az elszakadásról, és elmondta, hogy nincs okuk a szomorkodásra.

Nyári Dia családja számára a mostani időszak különösen sűrűre sikerült, mivel nemrég kezdődött számára az egyetem is, amit kifejezetten élvez.

Nagyon szeretek egyetemista lenni, de mivel levelezőn vagyok, ezért hétfőként az egész napot ott töltöm, ám elég sűrű ez így, mert hosszú órákon át kell figyelni és egy helyben ülni

– árulta el Dia arról, hogy milyen ismét az iskolapadban lenni és mennyire motiválja őt, hogy mindig valami új tudásra tehet szert, ami által sokat fejlődik. A suli mellett viszont anyaként, feleségként és színésznőként is helyt kell állnia a mindennapokban.

Nyári Dia visszaült az iskolapadba

Nem egyszerű megtalálni az egyensúlyt az életemben, de a szüleim, a párom és a barátaink is sokat segítenek nekem abban, hogy minden sínen legyen

– mondta Nyári Dia arról, hogy mennyire tudja megtalálni az összhangot ebben az időszakban és hozzátette, hogy még két évig tart a képzése, utána viszont szeretne már a családjára és a munkájára összpontosítani, ami az elmúlt időszakra nem igen volt jellemző. Ezek miatt pedig biztosan állítja, hogy nem fog az egyetem után újabb hasonló volumenű tanulásba belevágni.