Hoppá: Nyári Dia visszaült az iskolapadba

Mindig is volt bennem egy tudásvágy, ami érdekelt, annak utána olvastam. Emellett nagyon szeretek kézzel írni, akár a jegyzeteimet is. Mindig is bennem volt a kíváncsiság, önmagam fejlesztése, szívesen tanulok nyelveket, ezért is voltam például búvár tanfolyamon. Motivál az, hogy minél többet tanulok, annál jobban látom, hogy mennyi minden van számomra, ami felfedezésre vár!