Azt hitte migrén - Már csak hónapjai vannak az anyukának hátra
Már csak emlékeket akar gyűjteni. A migrén tüneteiről hamar kiderült, hogy sokkal súlyosabb, mégsem lehetett megelőzni a bajt.
Kezdetben csak migrénnek bélyegezték a 25 éves édesanya fejfájásos tüneteit, mielőtt végstádiumú rákot diagnosztizáltak volna nála.
Azt hitték 25 évesen mindössze migrén bántja
A 25 éves Paige Carter elárulta, hogy többször is felkereste háziorvosát, mert legyengítette a fájdalom, de közölték vele, hogy súlyos fejfájástól vagy a fogamzásgátló implantátumai miatt szenved. A Milton Keyes-i Paige állapota jelentősen leromlott, miközben az MRI-vizsgálatra várt, miután egy optometrista begyulladt látóideget találtak nála.
Januárban kapta meg a szívszorító diagnózist, negyedik stádiumú gliómát, és az orvosok mindössze 18 hónapot jósoltak neki. A fiatal anya most arra összpontosít, hogy emlékeket szerezzen szeretteivel hátralévő idejében, lányával, Willow-al, aki márciusban ünnepli második születésnapját.
Amikor az orvos azt mondta, hogy 18 hónap, nem hittem neki. Még csak 25 éves vagyok – olyan fiatal
- idézi szavait az Express.
A diagnózis az egész családot megrendítette, nem értették, hogyan alakulhatott ki ez egy szimpla fejfájásból. Paige elmagyarázta, hogy tavaly késő tavasszal kezdett el fájni a feje, olyan volt, mintha valaki összenyomná az agyát. Háziorvosa a migréngyanú miatt gyulladáscsökkentőt adott neki.
Később a fogamzásgátló implantátum eltávolítását javasolták, mert abban hittek, a probléma hormonális eredetű, majd egy szemvizsgálatra is elküldték, mikor a látóidegen észrevették a bajt.
Legközelebbi barátja a Milton Keynes-i Kórházba szállította, amíg értesítették a szüleit.
„Azonnal egy neurológiai szubintenzív ágyra kerültem, ahol szteroidot adtak a gyulladás csökkentésére. Azt mondták, hogy a daganat az agytörzsemhez közel helyezkedik el, és elzárja a koponyaűri folyadék elvezetésének útját” - mondta a lány.
Egy biopszia derítette ki, hogy a daganata, amit észleltek az agyában, rákos. Paige-nek azt mondták, sosem lesz teljesen rákmentes.
De egy családtagunknak, aki ugyanebben a betegségben szenvedett, egy évet adtak hátra, és négy évvel később még mindig itt van. Ez rengeteg reményt adott nekem.
Jelenleg fáradtsággal és hányingerrel küzd a fiatal anyuka és 33 sugárkezelésen vett részt. Szerinte addig nem is tudja senki, milyen ez a betegség, amíg nem kerül ebbe a helyzetbe.
