Egy tanár több mint 3 órát utazott rákkezelésre, de megtörtént a legrosszabb

Egy tanár és edző súlyos rákbetegséggel küzd, és több mint három órát kellett vezetnie, hogy eljusson a kórházba a rákkezelésére. Családja szerint azonban a kórházban balszerencse érte, és most mások segítségét kérik.

A közösség összefogott a rákkezelésre járó tanárért – Fotó: GoFoundMe

Rákkezelése alatt ellopták a férfi autóját

Bruce Bingham, a kansasi Hutchinsonban élő tanár és atlétikai edző hosszú és küzdelmes időszakon megy keresztül: súlyos rákbetegséggel küzd, és rendszeres kezelésekre van szüksége Kansas Citybe, ami több mint három óra autóútra van az otthonától.

Február 8-án, vasárnap Bingham egy Kansas City-i kórházban tartózkodott, ahol éppen további kezelést kapott, amikor döbbenetes felfedezésre jutott. Az autóját, amellyel megtette a hosszú utazást, ellopták a kórházban tartózkodása alatt.

Miután rákot diagnosztizáltak nála, Bruce-on egy súlyos műtétet hajtottak végre, és most rendszeresen Kansas Citybe kell utaznia egy speciális sugárkezelésre. Maga az utazás is megterhelő, de még nehezebbé vált, amikor Kansas City-i tartózkodása alatt ellopták az autóját.

Bingham családja elmondta, hogy az autó elvesztése különösen megterhelő számára, hiszen már így is komoly fizikai és érzelmi kihívásokkal néz szembe. A pedagógus nemrég esett át egy 12 órás műtéten, amely a rákdiagnózisa miatt vált szükségessé, és a beavatkozás után további kezelésekre kell utaznia Kansas Citybe.

Bingham a Fairfield Középiskola és Gimnázium tanára és atlétikai edzője Langdonban, ahol a diákok és a kollégák körében nagy tiszteletnek örvend. Számos tanuló kedvence. A közösség gyorsan összefogott a küzdelmei idején, és létrehozták a GoFundMe-oldalt, hogy segítsenek Binghamnek az orvosi költségek fedezésében, valamint egy új autó vásárlásában.

A gyűjtés rendkívül sikeresen indult: az oldal eddig több mint 6000 dollárt (1,8 millió forint) gyűjtött össze a 7000 dolláros (2,2 millió forint) célból – írja a People.