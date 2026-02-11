RETRO RÁDIÓ

Késelés a suliban: két gyereket is kórházba szállítottak

Egy 13 éves fiút őrizetbe vettek. A késelés kapcsán megszólalt a rendőrség.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.11. 14:00
rendőrség középiskola iskola késelés

A két áldozatot, egy 12 éves és egy 13 éves fiút súlyos állapotba szállították kórházba a brenti Kingsbury Középiskolában a hét elején történt késeléses támadás után Angliában. A rendőrök hajtóvadászatot indítottak a tizenéves gyanúsított után, akit végül sikeresen elkaptak és őrizetbe helyeztek.

Késelés áldozata lett két fiatal fiú
Késelés áldozata lett két fiatal fiú Angliában (Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock – Képünk illusztráció)

Késelés történt egy középiskolában – letartóztattak egy 13 éves fiút

A nyomozók számára nyitott kérdés a támadás lehetséges indítéka, ugyanakkor azt mondták, hogy a körülményekre való tekintettel a terrorelhárító tisztek veszik át a nyomozást. A nyomozócsoport feszített tempóban dolgozik a bizonyítékok gyűjtésén és a történtek teljes körű feltárásán.

A gyanúsított, akiről úgy véljük, hogy 13 éves, a késelés után elmenekült a helyszínről. Sürgős intézkedéseket követően tisztjeink letartóztatták, és megtalálták azt az eszközt is, amelyet véleményünk szerint a késelt. A gyanúsítottat gyilkossági kísérlet gyanújával vették őrizetbe, a kihallgatása jelenleg is zajlik

– nyilatkozta Luke Williams főfelügyelő. Hozzátette, hogy a nyomozók várják a tájékoztatást az áldozatok állapotáról, de tudomásuk szerint súlyos sérüléseket szenvedtek.

Az iskola igazgatója, Alex Thomas a szülőknek és a gondviselőknek írt levelében úgy fogalmazott: a késelés mélyen traumatikus esemény az egész iskolai közösség számára.

Teljes mértékben átérzem, hogy ez nagyon felkavaró hír, és ahogy el tudják képzelni, ez az esemény mély nyomot hagyott mindannyiunkban. A történteket ellenőrzés alatt tartjuk, a nyomozás még tart. Szorosan együttműködünk a hatóságokkal, és amint megerősített információkkal rendelkezem, további tájékoztatást nyújtok. Kérem, legyenek gondolataikban a diákokkal és családjaikkal.

London polgármestere, Sir Sadiq Khan arra buzdított, hogy akinek bármilyen információja van, forduljon a rendőrséghez.

Bren önkormányzatának vezetője szerint, borzasztó belegondolni, hogyan kerülhetett egy ilyen fiatal birtokába egy ekkora kár okozásra alkalmas fegyver. Muhammed Butt tanácsos köszönetet mondott a mentőszolgálatoknak és az iskola személyzetének a gyors intézkedésekért, majd hozzátette, hogy egyetlen szülőnek sem szabadna aggódnia a gyermeke biztonságáért az iskolában – idézte üzenetét a brit Metro.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu