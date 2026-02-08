RETRO RÁDIÓ

Elszabadult a pokol a vasútállomáson, három fiatal került kórházba

Késes támadás történt. Fontos hírt közöltek a kórházba került fiatalokról.

támadás vonatállomás rendőrség késelés

Három egyetemista került kórházba, miután a napokban megtámadták őket Angliában, az egyik település vasútállomásán. Az ügyben megszólalt a rendőrség is.

kórház
Kórházba vittek három egyetemistát (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Kórházba került három fiatal késes támadás után

Késelés áldozata lett két 20 éves férfi, egy 22 éves férfit pedig megvágtak az arcán a surrey-i Egham vasútállomáson. Egy 18 éves fiatalt is megtámadtak. Egy harmincas éveiben járó férfit letartóztattak az eset után.

A brit rendőrség hihetetlenül súlyos esetnek nevezte a történteket.

Tudatában vagyunk a helyi közösség aggodalmának, és bár ez természetesen egy hihetetlenül súlyos incidens, megerősíthetem, hogy szerencsére senki sem szenvedett életveszélyes sérüléseket

– idézi David Udomiya nyomozót a brit Metro.

A nyomozóhatóság elszigetelt ügyként jellemzi az esetet, amelyben két csoport vett részt, tagjaik nem ismerték egymást. A rendőrség szerint a történteknek voltak szemtanúi, így azt kérik, hogy aki fedélzetikamera- vagy bármilyen más felvétellel rendelkezik, jelentkezzen.

„Tudomásunk van egy tegnap este az Egham vasútállomáson történt incidensről, amelyben három diákunk megsérült” – közölte a Royal Holloway Egyetem február 7-én. Egy embert már letartóztattak az ügy kapcsán, a rendőrség pedig megerősítette, hogy nincs további fenyegetettség.

 

