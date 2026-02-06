RETRO RÁDIÓ

Kattant a bilincs Egerben: külföldről érkező kábítószert árultak egy éven át

Újabb elfogás és őrizetbe vétel történt a kábítószer-kereskedelem miatt a DELTA Program keretében.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.06. 13:35
Eger kábítószer kereskedelem delta program kábítószer rendőr

A Füzesabonyi Rendőrkapitányság nyomozói a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztály munkatársaival közösen 2026. február 3-án három személyt fogtak el, akiket kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítanak.

Kábítószer-kereskedőket fogtak el Egerben
Kábítószer-kereskedőket fogtak el Egerben Fotó: Mehes Daniel /  Shutterstock

Hollandiából érkező kábítószert értékesítettek

A rendőrök egy egri üzlet parkolójában intézkedtek az elkövetők ellen. Az egyik gyanúsított által vezetett gépkocsi átvizsgálásakor kábító hatású anyagot tartalmazó csomagokat találtak, amiket le is foglaltak. Az elfogásokat követően a rendőrök folytatták a nyomozást az ügyben és további, a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható, anyagokat és eszközöket foglaltak le. A rendőrök közel 300 gramm kábító hatású anyagot találtak.

A nyomozás eddigi adatai alapján egy 28 éves nő a 46 éves besenyőteleki élettársával közösen több alkalommal is Hollandiából rendelt kábító hatású anyagot a lakcímükre. A tiltott szert növényi anyaggal keverték össze, majd „herba” néven, kereskedelmi céllal tovább értékesítették.

A tiltott anyagot rendszeresen egy 41 éves egri lakos vásárolta meg, aki azt több, Egerben élő személynek értékesítette tovább, a gyanú szerint az illegális üzlet egy éven keresztül zajlott.

A Füzesabonyi Rendőrkapitányságon kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult eljárás a három személy ellen, akiket gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat - számolt be róla a police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
