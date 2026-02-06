Kattant a bilincs Egerben: külföldről érkező kábítószert árultak egy éven át

A Füzesabonyi Rendőrkapitányság nyomozói a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztály munkatársaival közösen 2026. február 3-án három személyt fogtak el, akiket kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítanak.

Kábítószer-kereskedőket fogtak el Egerben Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

Hollandiából érkező kábítószert értékesítettek

A rendőrök egy egri üzlet parkolójában intézkedtek az elkövetők ellen. Az egyik gyanúsított által vezetett gépkocsi átvizsgálásakor kábító hatású anyagot tartalmazó csomagokat találtak, amiket le is foglaltak. Az elfogásokat követően a rendőrök folytatták a nyomozást az ügyben és további, a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható, anyagokat és eszközöket foglaltak le. A rendőrök közel 300 gramm kábító hatású anyagot találtak.

A nyomozás eddigi adatai alapján egy 28 éves nő a 46 éves besenyőteleki élettársával közösen több alkalommal is Hollandiából rendelt kábító hatású anyagot a lakcímükre. A tiltott szert növényi anyaggal keverték össze, majd „herba” néven, kereskedelmi céllal tovább értékesítették.

A tiltott anyagot rendszeresen egy 41 éves egri lakos vásárolta meg, aki azt több, Egerben élő személynek értékesítette tovább, a gyanú szerint az illegális üzlet egy éven keresztül zajlott.

A Füzesabonyi Rendőrkapitányságon kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult eljárás a három személy ellen, akiket gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat - számolt be róla a police.hu.