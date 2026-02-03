Vicces Facebook-poszttal küldte börtönbe a rendőrség a drogbárót

Hoppá! A brit nyomozók bizarr fényképeket tártak fel egy angol drogbáróról. A kábítószer-kereskedő gigantikus alvilági üzleteket bonyolított le, közben a barátainak küldött üzenetekben iszapos arcpakolással lazított.

13 évet kapott a drogbáró ( Fotó: GettyImages – Képünk illusztráció)

A drogbáró számára fontos volt a relaxálás

A rendőrség közlése szerint a lazításra vágyó drogdílernek „nem sok wellness napja lesz azon a helyen, ahová tart”. A kábítószer-kereskedőt börtönbüntetésre ítéltek, ahol nem lesz lehetősége a krémek és maszkok használatára.

A 38 éves Gary Burden titkosított telefonhálózatot használt hatalmas mennyiségű kokain, heroin és kannabisz szállításának megszervezésére. A nyomozók azonban keresztülhúzták a számítását és feltárták az üzeneteit, amelyekben más bűnözőkkel folytatott titkos kommunikációját bonyolította.

Az angol Halewoodból származó Burdent tavaly szeptember 18-án tartóztatták le a város repülőterén, miután a rendőrség feltörte az Encrochat üzenetküldő rendszert és bizonyítékokat szereztek ellene. A férfi az üzenetekben beszélt a drogügyletéről és a járművéről. Még olyan képeket is megosztott, amelyeken arcmaszkot visel, és az ágyban heverészik.

Miután elfogták, Burden beismerte bűnösségét, elmondása szerint 12 kilogramm kokain, 24 kilogramm heroin és 72 kilogramm kannabisz szállítására irányuló összeesküvésben vett részt. Azt is bevallotta, hogy 2020 januárja és júniusa között összeesküdött a drogkereskedelemből származó bevételek elrejtésére.

A napokban a liverpooli koronabíróságon ítéletet hirdettek az ügyében: 13 év és 4 hónap börtön vár rá, így hosszú időre a rácsok mögé kerül.

Az ítélethirdetés után a Merseyside-i rendőrség két fotót is közzétett a bűnözőről a Facebook-oldalán. A posztjuk így kezdődik:

Készített egy képet magáról, ahogy élvezi az iszapos arcpakolást... ám nem sok gyógyfürdős nap vár rá ott, ahova tart...

