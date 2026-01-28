RETRO RÁDIÓ

A volt labdarúgót háziőrizetben ölték meg, drogkartell főnökként élt

Živko Bakić, a korábbi szerb futballtehetség, aki a focipályát a bűnözés világára cserélte és állítólagos balkáni drogkartell főnökké vált, holtan került elő egy erdős területen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 15:00
drogkartell živko bakić drog házi őrizet

A volt labdarúgó holttestét a lakóhelyéhez közeli erdős területen találták meg. A férfit állítólag házi őrizet alatt, engedélyezett napi sétája közben támadták meg. A volt labdarúgóból drogkartell-vezérré vált Živko Bakić holttestét január 16-án találták meg.

A volt labdarúgót házi őrizete alatt ölték meg
A volt labdarúgót házi őrizete alatt ölték meg Fotó: freepik.com / Illusztráció

Holtan találták a labdarúgóból drogkartell vezérré vált Živko Bakićot

Živko Bakić egykor ígéretes tehetségnek bizonyult, azonban élete drámai fordulatot vett, amikor a gyanú szerint a balkáni kartell vezetőjévé vált. A banda állítólag több száz kilogramm kokaint csempészett Európába. A sokkoló merénylet az engedélyezett séta során történt, miközben elektronikus lábbilincset viselt.  A gyilkosság megrázta a sport világot. A volt sportolót egy erdős területen végezték ki, többször is meglőtték, két lövés pedig a fejét érte.

A rendőrség azonnal gyilkossági nyomozást indított és mindössze 10 nappal később elfogták a 35 éves Aleksandar D.-t, akit a feltételezett elkövetőként azonosítottak. A nyomozók szerint a gyilkosok gondosan követték Bakić szigorú házi őrizeti rutinját.

Bakić, akit sokan csak „Žića” néven ismertek, egykor a szerb futball feltörekvő tehetségének tartották. Jobbhátvédként játszott a Crvena Zvezda ifjúsági csapataiban, és 17 évesen debütált az FK Rad felnőtt csapatában. Pályafutása során megfordult az FK Zemun, FK Hajduk Kula és FK Zeta csapataiban is a 2000-es évek elején és bátor játékosként, valamint hűséges csapattagként szerzett hírnevet.

Bakić tragikus halála után az FK Rad is megemlékezett róla. 2007-ben visszavonult a profi futballtól és a szervezett bűnözés világába keveredett.

A hatóságok kulcsfontosságú szereplőként azonosították egy nagy balkáni drogkartellben és ő volt a fő vádlott egy hírhedt ügyben, amely 324 kilogramm kokain Dél-Amerikából Európába csempészésével kapcsolatos. Az elkobzott áru végül 2021-ben Görögországban, Thesszalonikiben került lefoglalásra - számolt be róla a Daily Star.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu