A volt labdarúgót háziőrizetben ölték meg, drogkartell főnökként élt

A volt labdarúgó holttestét a lakóhelyéhez közeli erdős területen találták meg. A férfit állítólag házi őrizet alatt, engedélyezett napi sétája közben támadták meg. A volt labdarúgóból drogkartell-vezérré vált Živko Bakić holttestét január 16-án találták meg.

A volt labdarúgót házi őrizete alatt ölték meg Fotó: freepik.com / Illusztráció

Holtan találták a labdarúgóból drogkartell vezérré vált Živko Bakićot

Živko Bakić egykor ígéretes tehetségnek bizonyult, azonban élete drámai fordulatot vett, amikor a gyanú szerint a balkáni kartell vezetőjévé vált. A banda állítólag több száz kilogramm kokaint csempészett Európába. A sokkoló merénylet az engedélyezett séta során történt, miközben elektronikus lábbilincset viselt. A gyilkosság megrázta a sport világot. A volt sportolót egy erdős területen végezték ki, többször is meglőtték, két lövés pedig a fejét érte.

A rendőrség azonnal gyilkossági nyomozást indított és mindössze 10 nappal később elfogták a 35 éves Aleksandar D.-t, akit a feltételezett elkövetőként azonosítottak. A nyomozók szerint a gyilkosok gondosan követték Bakić szigorú házi őrizeti rutinját.

Bakić, akit sokan csak „Žića” néven ismertek, egykor a szerb futball feltörekvő tehetségének tartották. Jobbhátvédként játszott a Crvena Zvezda ifjúsági csapataiban, és 17 évesen debütált az FK Rad felnőtt csapatában. Pályafutása során megfordult az FK Zemun, FK Hajduk Kula és FK Zeta csapataiban is a 2000-es évek elején és bátor játékosként, valamint hűséges csapattagként szerzett hírnevet.

Bakić tragikus halála után az FK Rad is megemlékezett róla. 2007-ben visszavonult a profi futballtól és a szervezett bűnözés világába keveredett.

A hatóságok kulcsfontosságú szereplőként azonosították egy nagy balkáni drogkartellben és ő volt a fő vádlott egy hírhedt ügyben, amely 324 kilogramm kokain Dél-Amerikából Európába csempészésével kapcsolatos. Az elkobzott áru végül 2021-ben Görögországban, Thesszalonikiben került lefoglalásra - számolt be róla a Daily Star.