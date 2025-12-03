Drogkartell verte át a 79 éves férfit - így lett akaratlanul metamfetamincsempész
A nyugdíjas férfi azt mondta, hogy azt hitte, a Nemzetközi Valutaalap magas rangú vezetőitől kapott e-maileket. A 79 éves férfit drogbárók győzték meg, hogy csempésszen metamfetamint Chilébe egy furcsa e-mailes átverés során, amelyben azt állították, hogy egy családtagja Új-Zélandon meghalt.
A walesi származású William Eastment állítólag e-maileket kapott egy cégtől, amely a Nemzetközi Valutaalap nevében írt. Az e-mailek állítólag arról tájékoztatták a nyugdíjas férfit, hogy egy rokona Új-Zélandon meghalt, és Aucklandbe kell utaznia, hogy aláírjon néhány dokumentumot – valójában az igazság az volt, hogy egy drogkartell átverése volt az egész.
Drogkartellnek dőlt be egy 79 éves férfi
Azonban a walesi férfinak valóban voltak rokonai Aucklandben, és elhitte, hogy az üzenetek eredete mind valós. A Nemzetközi Valutaalap már figyelmeztetett az e-mailes csalásokra, amelyek a nevükben történnek, de Eastment ügyvédje szerint a férfi bedőlt az átverésnek. Hozzátette, hogy a nyugdíjas nem él senkivel, aki figyelmeztethetné a lehetséges csalásokra.
Az útvonal tervezett része egy átszállás volt Mexikóvárosban, állítása szerint, ekkor jelent meg a titokzatos „Carolina”. Az asszony állítólag a hotelében „dokumentumokkal” várta a férfit, amelyekre Új-Zélandon szüksége lett volna, és egy zárt bőrönddel.
A bőröndben „ajándékok” voltak, de az asszony nem adta át neki a kulcsot. Eastment szerint „Carolina” 3,7 millió fontnyi nyereményt ígért a táskát kézbesítő nyugdíjasnak. Amikor a 79 éves férfit Chilében letartóztatták, a rendőrség a bőrönd alján 200 000 font értékű metamfetamint talált. A rendőrség talált egy egyszerű bizonyítványt is a nyereményre utalva, amelyet Eastment állítása szerint „Carolina” ígért.
A nyugdíjast nemzetközi drogcsempészet gyanújával letartóztatták, a karácsonyt a börtönben kell töltenie.
Eastment ügyvédje nemrég azt kérte, hogy a 79 éves férfit helyezzék át házi őrizetbe, a hírhedt Santiago börtön helyett, de a kérvényt elutasították. Az ügyvédek kemény bírósági beadványaikban azt állították, hogy a börtönben maradás valódi és közvetlen veszélyt jelent az életére.
Hivatkoztak orvosi problémákra, köztük kétszeri tüdőgyulladásra, és arra, hogy állítólag fenyegették a chilei börtönben.
A walesi férfi azonban a vizsgálatok folytatásáig a börtönben marad, miközben a hatóságok igyekeznek azonosítani azokat a drogbárókat, akikkel állítólag együtt dolgozott.
Ha elítélik, a nyugdíjas akár 15 éves szabadságvesztésre is számíthatott, de a chilei jogi szakértők szerint valószínűbb, hogy körülbelül öt évet kell majd a rácsok mögött töltenie.
További rossz hír a férfi számára, hogy az ügyészek szeretnék meghosszabbítani a kezdetben 120 napos nyomozási határidőt, amíg előzetes letartóztatásban van, mielőtt vádat emelnének ellene.
Úgy tudni, az új bírósági tárgyalást az elmúlt napokban tartották az engedélyezésre, és a döntés még függőben van - számolt be róla a The Sun.
