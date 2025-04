Veszélybe került a Fradi, jöhet az álomdöntő a kupában

Kétszer is az MTK ellen focizik a héten a Ferencváros focicsapata. Az örökrangadók első felvonását a Groupama Arénában rendezték, ahol a Magyar Kupa elődöntőjében meglepetésre az MTK szerzett vezetést. Molnár Rajmund gólja után a Fradi a félidő lefújása előtt egyenlített, Cristian Ramírez volt a gólszerző.

A Fradi védője, Ramírez (balra) egyenlített az MTK ellen Fotó: Purger Tamás

A szünet után hamar fordított a Fradi, Alekszandar Pesics gólja a továbbjutást is eldöntötte, majd a hajrában Lenny Joseph biztosította be a 3-1-es Fradi-sikert. A döntőben - akárcsak tavaly - ismét a Ferencváros és a Paks csap össze egymásal május 14-én a Puskás Arénában. Tavaly meglepetésre a paksiak nyertek 2-0-ra, a fővárosi zöld-fehérek most állhatnak ezért bosszút.

A bajnoki aranyért is harcol a Fradi

A Ferencváros vasárnap újra az MTK ellen lép pályára, idegenben a bajnokságban. A Fradi jelenleg három pontos előnnyel vezeti a NB I-et a Puskás Akadémia előtt.