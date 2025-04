Mindenki temette a Fradit, most óriási bravúr jöhet

Két hónap alatt rendbe rakta a Ferencvárost Robbie Keane vezetőedző. A gárdát február közepén sokan leírták, nem is véletlenül: simán kiestek az Európa-ligában a cseh Plzen ellen, a bajnokságban a két rivális, a Puskás Akadémia és a Paks is legyőzte őket. Ehhez képest most már két aranyérmet terveznek a klubnál, a hétvégén ráadásul történelmi, 7-0-s sikert arattak a Nyíregyháza ellen az NB I-ben.

A Fradi a hétvégén hét gólt lőtt a Nyíregyháza ellen / Fotó: Hegedüs Róbert

A vasárnapi sikerrel a Fradi elhúzott három ponttal a riválisok előtt, így nagy esély van arra, hogy a gárda sorozatban hetedszer is bajnok legyen. Szerdán kupaelődöntő vár a zöld-fehérekre az MTK ellen (20.00, M4 Sport). Így arra is van lehetőség, hogy a Fradi duplázzon az idei szezonban. Erre az elmúlt 15 évben csak kétszer volt példa, 2016-ban és 2022-ben. Tavaly is közel állt hozzá a Fradi, de a Paks elleni kupadöntőt elveszítette a gárda a Puskás Arénában. Kubatov Gábor elnök akkor azt mondta, nem akarja még egyszer átélni ezt az élményt.

Bajnokként és kupagyőztesként szerettünk volna hazamenni. A Magyar Kupa olyan szép trófea, már elképzeltem, ahogy viszem haza az autómban, és kiteszem a vitrinbe. Jövőre nem szeretném azt látni, hogy az ellenfél veszi át, emeli fel a kupát, amit nekünk kell hazavinni

- mondta a tavalyi vesztes finálé után még a stadionban Kubatov.

Két örökrangadó vár a Fradi focistáira

A zöld-fehérek szerda után vasárnap is az MTK ellen játszanak, a bajnokit a kék-fehérek otthonában rendezik.