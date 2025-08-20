RETRO RÁDIÓ

Kerkez Milos Szoboszlai nélkül ünnepelt, özönlenek a gratulációk

A Liverpool magyar játékosát illusztris társaságban, díjjal a kezében fotózták le. Kerkez Milost a társak tüntették ki.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.20. 09:15
Kerkez Milos Liverpool játékos

Illusztris társaságba került kedden este Kerkez Milos. A labdarúgók díjkiosztójára öt ember volt hivatalos a Liverpoolból, köztük a magyar védő is. Manchesterben adták át az előző, 2024/2025-ös szezon legjobbjainak járó elismeréseket. A játékosok szavazatai alapján Kerkez lett a Premier League legjobb bal oldali védője. 

Kerkez Milos (balra) a névre szóló ereklyével Fotó: Liverpool FC

Kerkez még a Bournemouth játékosaként lett a legjobb a posztján. A bajnok Liverpoolból a középhátvéd Virgil van Dijk, a védekező középpályás Ryan Gravenberch, a középső középpályás Alexis Mac Allister, és a csatár Mohamed Szalah került az álomcsapatba. Kerkez több fotót is megosztott az estéről, a bejegyzéseknél özönlenek a gratulációk. Az egyik képet a csapattárs Szoboszlai Dominik és lájkolta.

Elírták Kerkez nevét

A játékosok hivatalos szervezete (PFA) is megemlékezett a legjobbakról, sajnos a közös képen hibásan írták le a magyar játékos nevét - vette észre a Magyar Nemzet. Kerkez Milos keresztnevéből hiányzik az "s" betű, így csak Milo lett.

Kerkez nevét nem sikerült jól leírni Fotó: PFA

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu