Kerkez Milos Szoboszlai nélkül ünnepelt, özönlenek a gratulációk

A Liverpool magyar játékosát illusztris társaságban, díjjal a kezében fotózták le. Kerkez Milost a társak tüntették ki.
Illusztris társaságba került kedden este Kerkez Milos. A labdarúgók díjkiosztójára öt ember volt hivatalos a Liverpoolból, köztük a magyar védő is. Manchesterben adták át az előző, 2024/2025-ös szezon legjobbjainak járó elismeréseket. A játékosok szavazatai alapján Kerkez lett a Premier League legjobb bal oldali védője.
Kerkez még a Bournemouth játékosaként lett a legjobb a posztján. A bajnok Liverpoolból a középhátvéd Virgil van Dijk, a védekező középpályás Ryan Gravenberch, a középső középpályás Alexis Mac Allister, és a csatár Mohamed Szalah került az álomcsapatba. Kerkez több fotót is megosztott az estéről, a bejegyzéseknél özönlenek a gratulációk. Az egyik képet a csapattárs Szoboszlai Dominik és lájkolta.
A játékosok hivatalos szervezete (PFA) is megemlékezett a legjobbakról, sajnos a közös képen hibásan írták le a magyar játékos nevét - vette észre a Magyar Nemzet. Kerkez Milos keresztnevéből hiányzik az "s" betű, így csak Milo lett.
