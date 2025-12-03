Kerkez fellélegezhet, nem kell többé aggódnia Szoboszlai barátja miatt

Szoboszlai Dominik számára a nyár kissé keserédesen alakult, hiszen egyik legközelebbi liverpooli barátja, Kosztasz Cimikasz az AS Romához került kölcsönbe. Bár posztjára időközben megérkezett Kerkez Milos, így a magyar középpályás nem maradt haver nélkül. Most úgy tűnik, Kerkeznek sincs oka az aggodalomra: posztriválisa minden valószínűség szerint nem ölti magára többé a Vörösök mezét.

Kosztasz Cimíkasz (jobbra), Kerkez Milos posztriválisa Szoboszlai Dominik egyik legjobb barátja volt Liverpoolban Fotó: Liverpool FC

A görög játékos kölcsönszerződése 2026 június végéig szól az olasz fővárosi együttesnél, azonban az The Athletic értesülései szerint ezután sem tér vissza Arne Slot csapatához.

Cimíkasz Liverpoolban sem számított stabil kezdőnek, de a Farkasoknál még gyakrabban szorul a kispadra. Állítólag a Premier League-címvédő a kölcsönszerződés után sem tart igényt a görög válogatott futballista játékjogára, viszont a megegyezés nem tartalmaz vételi opciót, így nem az olasz főváros lesz Szoboszlai barátjának hosszú távú székhelye.

Kerkeznek egyetlen riválisa maradt

Cimikasz saját bevallása szerint a jövőjét továbbra is Angliában képzeli el, de vélhetően nem a Liverpool játékosa lesz. Kerkez Milos számára pedig kedvező fejlemény, hogy Andy Robertson marad az egyetlen komoly ellenfele a Liverpool balhátvédposztján.