Kerkeznek megüzente a bennfentes: ez lesz a sorsa Liverpoolban

Egyre rosszabbul áll Kerkez Milos szénája a Liverpool futballcsapatában. A nyáron 40 millió fontért (18 milliárd forint) megvett, magyar válogatott balhátvéd eleinte mindenki másnál több játéklehetőséget kapott Arne Slot vezetőedzőtől, de újabban már kispadra szorítja őt a posztja korábbi egyeduralkodója, Andy Robertson. Sőt, a hírek szerint már a 31 éves skót játékos újabb szerződéshosszabbítása is téma az Anfielden. Robert Snodgrass szerint ugyanakkor Kerkeznek nem kell aggódnia Robertson miatt, sőt!

Kerkez Milos (balra) és posztriválisa, Andy Robertson: éppen a 9. éve a Poolt szolgáló skót lehet a magyar tehetség segítségére Fotó: Fantasista

Márpedig a tavaly visszavonult, 28-szoros skót válogatott labdarúgónál kevesen ismerik jobban Kerkez posztriválisát. Snodgrass és Robertson – utóbbi eddigi nyolc liverpooli szezonja előtt – 2,5 évig együtt játszottak a Hull Cityben, és a skót válogatott meccsekkel együtt összesen 60-szor játszottak egy csapatban.

Márpedig Snodgrass amondó, éppen Robertson lesz Kerkez legnagyobb segítségére abban, hogy újra jó formában játsszon a Liverpoolban. Még annak árán is, hogy ezzel a saját helyét veszélyezteti az angol Premier League címvédőjénél.

„A Liverpool legnagyobb erőssége az összetartás. Nagyszerű karakterek alkotják a csapatot, köztük olyanok is, akik régóta a klubot szolgálják és sok nagy sikert értek el ott. Nekik remek a kapcsolatuk a szurkolókkal is. Amikor nehézségek vannak, jobban összetartanak házon belül. Biztos vagyok benne, hogy ők mindent megtesznek, hogy az új igazolások beilleszkedjenek és magas szinten megmutassák, megérték az árukat. Az erősítésül hozott srácok mind kivételes játékosok. Csak idő kérdése, mikor találják meg a ritmust” – érvelt Snodgrass általánosságban, majd áttért Kerkez és Robertson speciális helyzetére is.

Robertson nem csak rivalizál, segít is Kerkeznek

„Kerkez Milosnak is nagyszerű évei voltak a Bournemouth-ban, ahol megmutatta, milyen minőséget képvisel. Az az érzésem, hogy számára nagy nyomást jelent a magas vételára. Mint mindenkinek, neki is némi időre van szüksége, hogy beilleszkedjen egy új klubba, de óriási segítség lehet neki, hogy

maga mellett tudhat egy olyasvalakit, mint Andy Robertson, aki nem csak verseng vele, de számíthat is rá.

Robbo nagyszerű fickó. Egy vezér, aki pontosan tudja, mit jelent a Liverpoolért játszani. Biztos vagyok abban, hogy

bármennyire is ösztönzi kettejük rivalizálása, Andy segít is neki. Tudom, hogy mindent megtesz azért is, hogy Kerkez sikeres legyen,

mert Andy egy igazán jó csapatember és a szívügye a Liverpool” – mondta Andy Robertson egykori csapattársa.