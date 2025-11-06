RETRO RÁDIÓ

A szurkolók ítéletet mondtak, tényleg Kerkez Milos a legrosszabb Liverpoolban?

Míg posztriválisát ünneplik, a magyar játékost nem kímélik a Vörösöknél. Kerkez Milos végleg a kispadon ragadhat Liverpoolban.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.06. 17:00
Kerkez Milos Liverpool csapat

Óriási fordulat, ezúttal pozitív változás történt a Liverpool focicsapatánál. A gárdával először fordult elő a szezonban, hogy kapott gól nélkül hozott le egy meccset. Sőt, rögtön kettőt is, a bajnokságban az Aston Villa ellen zártak hátul tökéletesen (2-0), a BL-ben pedig a Real Madridot verték 1-0-ra. Észre kell vennünk, hogy ezen a két találkozón nem Kerkez Milos volt a gárda bal oldali védője, a bajnokin lehetőséget sem kapott csereként, a Real ellen a hajrában állt be néhány percre. Posztriválisa, Andrew Robertson remekelt, miközben a magyar játékost nem kímélik a drukkerek.

Kerkez Milos a Real Madrid ellen Robertsont váltotta a hajrában
Kerkez Milos a Real Madrid ellen Robertsont váltotta a hajrában – Fotó: Chris Brunskill/Fantasista

A Football Insider szaklap szerint Arne Slot menedzser nagyon jól döntött Robertson csapatba állításával. Ugyanitt a Real Madrid elleni meccs után a Liverpool-szurkolók nem kímélték Kerkezt a közösségi médiában – írja az Origo

A Bolo Zenden néven író felhasználó például így fakadt ki az X-en:

Nagyon jók voltunk tegnap este. Kérlek, tartsd meg ezt a csapatot vasárnapra is – ne engedd Kerkez Milost a csapat közelébe!

Mások is hasonló hangot ütöttek meg.

Freddy ironikusan azt írta:

Szóval Kerkez Milos volt a problémánk eddig végig?

Kerkez Milos nem adja fel

Az biztos, ha valaki, akkor Kerkez Milos Liverpoolban meg fog harcolni a helyéért. Legközelebb vasárnap, a Manchester City elleni idegenbeli bajnokin lesz esélye a bizonyításra (17.30, tv: Spíler1).

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu