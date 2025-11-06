A szurkolók ítéletet mondtak, tényleg Kerkez Milos a legrosszabb Liverpoolban?

Óriási fordulat, ezúttal pozitív változás történt a Liverpool focicsapatánál. A gárdával először fordult elő a szezonban, hogy kapott gól nélkül hozott le egy meccset. Sőt, rögtön kettőt is, a bajnokságban az Aston Villa ellen zártak hátul tökéletesen (2-0), a BL-ben pedig a Real Madridot verték 1-0-ra. Észre kell vennünk, hogy ezen a két találkozón nem Kerkez Milos volt a gárda bal oldali védője, a bajnokin lehetőséget sem kapott csereként, a Real ellen a hajrában állt be néhány percre. Posztriválisa, Andrew Robertson remekelt, miközben a magyar játékost nem kímélik a drukkerek.

Kerkez Milos a Real Madrid ellen Robertsont váltotta a hajrában – Fotó: Chris Brunskill/Fantasista

A Football Insider szaklap szerint Arne Slot menedzser nagyon jól döntött Robertson csapatba állításával. Ugyanitt a Real Madrid elleni meccs után a Liverpool-szurkolók nem kímélték Kerkezt a közösségi médiában – írja az Origo.

A Bolo Zenden néven író felhasználó például így fakadt ki az X-en:

Nagyon jók voltunk tegnap este. Kérlek, tartsd meg ezt a csapatot vasárnapra is – ne engedd Kerkez Milost a csapat közelébe!

Mások is hasonló hangot ütöttek meg.

Freddy ironikusan azt írta:

Szóval Kerkez Milos volt a problémánk eddig végig?

Kerkez Milos nem adja fel

Az biztos, ha valaki, akkor Kerkez Milos Liverpoolban meg fog harcolni a helyéért. Legközelebb vasárnap, a Manchester City elleni idegenbeli bajnokin lesz esélye a bizonyításra (17.30, tv: Spíler1).