Ebből balhé lesz, Arne Slot máris búcsút mondott két liverpooli sztárnak

Sorozatban négy bajnoki vereségnél tart az angol labdarúgó Premier League-ben címvédő Liverpool, amely a tizedik fordulóban szombaton (21 óra, tv: Spíler 1) az Aston Villát fogadja. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a héten kiesett a Ligakupából a Crystal Palace-től elszenvedett 3-0-s vereséggel. Arne Slot több kulcsjátékosát, így Szoboszlait is pihentette azon a találkozón, Kerkez azonban végig játszott. Az utóbbi hét összecsapásából mindössze egyet nyert meg a jelenleg a hetedik helyen álló Liverpool, így nem csoda, hogy a szurkolók Slot edző ellen fordultak.

Arne Slot már nem sokat hibázhat (Fotó: Michael Regan)

Ráadásul a tréner sorozatos furcsa döntésekkel borzolja a kedélyeket. Leginkább a csapat összeállítása miatt támadják, ezúttal például két kulcsemberének, két sztárnak „mondott máris búcsút” a szombati meccs előtt, amivel nem javított a helyzetén. Alexander Isak és Curtis Jones biztosan nem lép pályára az Aston Villa ellen – írja a Daily Star. Pedig talán mindkét sztár úgy érzi, bevethető lenne.

Isak és Jones csütörtökön nem edzett. Már sokszor elmondtam, hogy a sérülés végső szakaszában a dolgok lassabban vagy gyorsabban is haladhatnak. Várjuk meg, hol tartanak, de 99,9%-ban biztosra veszem, hogy nem lesznek ott a keretben

– mondta Slot, aki a Crystal Palace elleni Ligakupa-mérkőzésen is drasztikusan megváltoztatta a felállást: Mohamed Szalah, Szoboszlai Dominik, Conor Bradley, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Cody Gakpo és Hugo Ekitike is kimaradt a keretből annak ellenére, hogy mindannyian bevethetőek voltak. Csúnya, háromgólos vereség lett a vége, holott a csapatra ráfért volna a sikerélmény a jelenlegi tragikus helyzetben...

Arne Slot nem sokat hibázhat

A Liverpool-Aston Villa mérkőzés után Arne Slot csapata kedden a Bajnokok Ligájában a Real Madriddal találkozik, majd vasárnap a bajnoki rivális Manchester Cityhez látogat. Ha nem javulnak az eredmények, akkor könnyen lehet, hogy még idén edzőváltás következik Liverpoolban, és elköszönnek Arne Slottól.