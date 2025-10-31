Arne Slot zavarba jött, nem hajlandó beszélni a kirúgásáról
A hetek óta szenvedő Liverpool hétvégén az Aston Villával néz farkasszemet a Premier League-ben. A mérkőzés előtt az újságírók az esetleges menesztésről kérdezték Arne Slot vezetőedzőt.
Az Arne Slot irányította Liverpool válságos időszakon megy keresztül: az elmúlt hét tétmérkőzéséből hatot elveszített, így visszacsúszott a Premier League tabellájának hetedik helyére. Szombaton 21:00-kor (tv: Spíler1) Szoboszlai Dominikék az Anfielden fogadják a remek formában futballozó Aston Villát, amely a forduló előtt azonos pontszámmal áll, mint a Vörösök. A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Arne Slot több témát érintett, köztük a szerződését övező pletykákat is.
Sajtóértesülések szerint a gyenge sorozatot megelőzően a Liverpool vezetősége már megkezdte a tárgyalásokat Slot új szerződéséről, ám ezeket a megbeszéléseket felfüggesztették, miután az együttes zsinórban négy vereséget szenvedett el. A holland tréner láthatóan megdöbbent, amikor erről kérdezte őt a sajtó.
Ez az utolsó kérdés, amire számítottam. Az a célom, hogy a Liverpool visszatérjen a győzelmek útjára. Szerződésekről szóló tárgyalásokról, ha egyáltalán folynak ilyenek, soha nem beszélünk itt.
Liverpool-Aston Villa: Arne Slot nem vállal felelősséget
A holland szakember a kifogáskeresést sem hagyta ki: elsősorban a sérüléseket okolta a Vörösök közelmúltbeli teljesítménye miatt.
Három-négy sérülés, és máris csak 15 játékos áll rendelkezésemre. Meg vagyok győződve arról, hogy 20 játékos elegendő, még akkor is, ha ilyen sok meccset játszunk, de nyilvánvaló okokból nehezen tudjuk őket egészségesen tartani. Lehet, hogy az előző szezonban szerencsések voltunk, most meg nem. Több idegenbeli meccsünk is volt, amikor csak 1-2 napot tudtak pihenni a játékosok, de ezek nem kifogások, mielőtt az emberek ezt mondanák.
Arne Slotnak az Aston Villa elleni összecsapáson is komoly hiányzókkal kell számolnia. Alexander Isak mellett Ryan Gravenberch és Curtis Jones sem bevethető, miközben Jeremie Frimpong szereplése is erősen kérdéses. A vendégek ezzel szemben kiváló formában érkeznek az Anfieldre: a gyengébb szezonkezdetet követően sorozatban négy bajnoki győzelmet arattak, legutóbb pedig a címvédő Manchester Cityt múlták felül, megszerezve a három pontot.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre