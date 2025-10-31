Arne Slot zavarba jött, nem hajlandó beszélni a kirúgásáról

Az Arne Slot irányította Liverpool válságos időszakon megy keresztül: az elmúlt hét tétmérkőzéséből hatot elveszített, így visszacsúszott a Premier League tabellájának hetedik helyére. Szombaton 21:00-kor (tv: Spíler1) Szoboszlai Dominikék az Anfielden fogadják a remek formában futballozó Aston Villát, amely a forduló előtt azonos pontszámmal áll, mint a Vörösök. A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Arne Slot több témát érintett, köztük a szerződését övező pletykákat is.

Arne Slot akár még az ünnepek előtt elveszítheti az állását (Fotó: James Gill – Danehouse)

Sajtóértesülések szerint a gyenge sorozatot megelőzően a Liverpool vezetősége már megkezdte a tárgyalásokat Slot új szerződéséről, ám ezeket a megbeszéléseket felfüggesztették, miután az együttes zsinórban négy vereséget szenvedett el. A holland tréner láthatóan megdöbbent, amikor erről kérdezte őt a sajtó.

Ez az utolsó kérdés, amire számítottam. Az a célom, hogy a Liverpool visszatérjen a győzelmek útjára. Szerződésekről szóló tárgyalásokról, ha egyáltalán folynak ilyenek, soha nem beszélünk itt.

Liverpool-Aston Villa: Arne Slot nem vállal felelősséget

A holland szakember a kifogáskeresést sem hagyta ki: elsősorban a sérüléseket okolta a Vörösök közelmúltbeli teljesítménye miatt.

Három-négy sérülés, és máris csak 15 játékos áll rendelkezésemre. Meg vagyok győződve arról, hogy 20 játékos elegendő, még akkor is, ha ilyen sok meccset játszunk, de nyilvánvaló okokból nehezen tudjuk őket egészségesen tartani. Lehet, hogy az előző szezonban szerencsések voltunk, most meg nem. Több idegenbeli meccsünk is volt, amikor csak 1-2 napot tudtak pihenni a játékosok, de ezek nem kifogások, mielőtt az emberek ezt mondanák.

Arne Slotnak az Aston Villa elleni összecsapáson is komoly hiányzókkal kell számolnia. Alexander Isak mellett Ryan Gravenberch és Curtis Jones sem bevethető, miközben Jeremie Frimpong szereplése is erősen kérdéses. A vendégek ezzel szemben kiváló formában érkeznek az Anfieldre: a gyengébb szezonkezdetet követően sorozatban négy bajnoki győzelmet arattak, legutóbb pedig a címvédő Manchester Cityt múlták felül, megszerezve a három pontot.