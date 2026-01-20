Kerkez Milos nem akármilyen ajándékkal lepte meg az édesapját

Korábban botrányos ügy kapcsán is a figyelem középpontjába került Kerkez Milos édesapja, ezúttal azonban egészen más okból került reflektorfénybe. A Liverpool magyar válogatott balhátvédje egy nem mindennapi ajándékkal lepte meg apját: a magyar válogatott játékos az AXA edzőközpont elhagyása után egy iPhone 17 Pro Max-et adott át neki.

Kerkez Milos nem mindennapi ajándékkal lepte meg édesapját (Fotó: Liverpool FC)

Kerkez Milos egy telefont vett az édesapjának

A Vörösök már javában készülnek a szerda esti (21:00) Marseille-Liverpool Bajnokok Ligája találkozóra. Kerkez Milos vélhetően egy kemény edzést követően hagyta el az edzőközpontot, amikor édesapja, Szebasztijan a korlátok mögött várta őt. A magyar válogatott játékos ekkor vette elő az ajándékát, ami a legújabb iPhone 17 volt, és rögtön át is adott édesapjának, a pillanatot pedig Szebasztijan saját Instagram-sztorijában is megosztotta.

Korábban az Arsenal-Liverpool (0-0) bajnoki mérkőzést követően az X-oldalán kelt ki magából Kerkez Milos édesapja, aki élesen bírálta Gabriel Martinelli megmozdulását a Conor Bradley sérüléséhez vezető szituáció után. A bejegyzés akkor komoly visszhangot váltott ki a közösségi médiában. Most azonban már egészen más hangulat uralkodik a kommentmezőben: többen is megjegyezték, hogy az új telefon birtokában talán hamarosan friss bejegyzésekre is számíthatunk tőle.