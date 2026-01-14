Nagy bejelentést tett Kerkez Milos, de mit szól ehhez Varga Barnabás?

Varga Barnabás után újabb magyar származású focista szerződött Görögországba. Mint ismert, a Fraditól távozó 31 éves magyar csatár az Arisz elleni vasárnapi bajnokin mutatkozott be csereként az AEK Athén színeiben – három nappal később pedig a szaloniki klub bejelentette Kerkez Milos testvére, Kerkez Marko érkezését.

Kerkez Marko ahhoz az Ariszhoz írt alá, amely ellen Varga Barnabás először lépett pályára az AEK Athén színeiben Fotó: ARIS F.C. / Facebook

Kerkez Marko aláírt Varga Barnabásék riválisához

Kerkez Marko egy éve egyszer már aláírt az Ariszhoz, akkor kölcsönben érkezett a Partizántól. Azonban egy sérülés miatt mindössze egyetlen meccsen játszott a görögöknél, mielőtt lejárt a féléves kölcsönszerződése és visszatért Szerbiába. A 25 éves focista egy hat hónapos hollandiai kitérő után tért vissza most Szalonikibe, ingyen, és másfél éves szerződést írt alá.

Örülök, hogy visszatértem. Az első alkalommal kicsit peches voltam a sérülésem miatt, de ezúttal egészségesen tértem vissza, és készen állok arra, hogy mindent beleadjak a csapatért. Tudom, mekkora klub az Arisz, és milyen fantasztikus szurkolói vannak

– idézi a gazzetta.gr Kerkez Marko szavait, akinek klubváltását a Liverpoolban játszó testvére, Milos is bejelentette a közösségi oldalán.

A 25 éves Kerkez Marko az öccséhez hasonlóan balhátvéd, de egy sorral feljebb, vagy akár a védelem közepén is bevethető. A rivális csatároknak tehát – így Varga Barnabásnak is – meggyűlik majd a baja a védővel. Bár az AEK Athén és az Arisz a múlt héten lejátszotta az egymás elleni bajnokiját, a Görög Kupában még megmérkőzhetnek egymással, ha Varga csapata szerdán sikerrel veszi az OFI Kréta elleni találkozót (16:00), Kerkezék pedig továbbjutnak a Panathinaikosz ellen (19:30).