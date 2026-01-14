Nagy bejelentést tett Kerkez Milos, de mit szól ehhez Varga Barnabás?
Magyar focisták rivalizálása várható már Görögországban is. Kerkez Marko ahhoz az Ariszhoz írt alá, amely ellen Varga Barnabás először lépett pályára az AEK Athén színeiben.
Varga Barnabás után újabb magyar származású focista szerződött Görögországba. Mint ismert, a Fraditól távozó 31 éves magyar csatár az Arisz elleni vasárnapi bajnokin mutatkozott be csereként az AEK Athén színeiben – három nappal később pedig a szaloniki klub bejelentette Kerkez Milos testvére, Kerkez Marko érkezését.
Kerkez Marko aláírt Varga Barnabásék riválisához
Kerkez Marko egy éve egyszer már aláírt az Ariszhoz, akkor kölcsönben érkezett a Partizántól. Azonban egy sérülés miatt mindössze egyetlen meccsen játszott a görögöknél, mielőtt lejárt a féléves kölcsönszerződése és visszatért Szerbiába. A 25 éves focista egy hat hónapos hollandiai kitérő után tért vissza most Szalonikibe, ingyen, és másfél éves szerződést írt alá.
Örülök, hogy visszatértem. Az első alkalommal kicsit peches voltam a sérülésem miatt, de ezúttal egészségesen tértem vissza, és készen állok arra, hogy mindent beleadjak a csapatért. Tudom, mekkora klub az Arisz, és milyen fantasztikus szurkolói vannak
– idézi a gazzetta.gr Kerkez Marko szavait, akinek klubváltását a Liverpoolban játszó testvére, Milos is bejelentette a közösségi oldalán.
A 25 éves Kerkez Marko az öccséhez hasonlóan balhátvéd, de egy sorral feljebb, vagy akár a védelem közepén is bevethető. A rivális csatároknak tehát – így Varga Barnabásnak is – meggyűlik majd a baja a védővel. Bár az AEK Athén és az Arisz a múlt héten lejátszotta az egymás elleni bajnokiját, a Görög Kupában még megmérkőzhetnek egymással, ha Varga csapata szerdán sikerrel veszi az OFI Kréta elleni találkozót (16:00), Kerkezék pedig továbbjutnak a Panathinaikosz ellen (19:30).
