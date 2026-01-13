Kerkez üzent a sérülés után, imádkozik a gyógyulásért

Műteni kell, kihagyja az idény hátralévő részét. A Premier League-címvédő jobbhátvédje, Conor Bradley még az Arsenal-Liverpool gólnélküli döntetlenre végződő találkozón szenvedett sérülést, majd mankóval hagyta el a stadiont. Néhány nappal az összecsapás után a klub hivatalos közleményében megerősítette, hogy a mindössze 22 esztendős játékos komoly térdsérülést szenvedett, és várhatóan csak ősszel térhet vissza a pályára. A lesújtó hír hallatán Kerkez Milos, a Vörösök magyar válogatott balhátvédje, megható üzenetet küldött társának.

Kerkez Milos üzent a sérült csapattársának Fotó: Justin Setterfield

Maradj erős testvér

– írta Kerkez a közösségi oldalán, és egy imádkozós emojival egészítette ki az üzenetét.

Kerkez üzenete sokat elárul

Nem jó, hogy egy ilyen szerencsétlen helyzet miatt derül ki, de ez a rövid üzenet is jól mutatja, hogy a fiatal magyar játékos már néhány hónap alatt beilleszkedett Liverpoolban: minden csapattársához van egy-két kedves szava, mondhatni igazi otthonra talált.

Milos Kerkez with some support for Conor Bradley ❤️ pic.twitter.com/FaS2xDmKJG — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) January 11, 2026

Szoboszlai Dominik is pórul járt

Bradley kiesése különösen rosszul jött a Liverpoolnak, hiszen így a posztra már csak Jeremie Frimpong állna rendelkezésre, ám Arne Slot vezetőedző az utóbbi hetekben őt inkább előrébb tolta a pályán. Ez szinte előre vetíti, hogy Slot ismét Szoboszlai Dominiket fogja jobbhátvédként bevetni, méghozzá hosszabb időszakra. Ráadásul úgy tűnik, mintha a poszt el lenne átkozva a csapaton belül: a szezon elején Frimpong is hosszabb időre kidőlt, Bradley idén pedig már nyolc mérkőzést kénytelen volt kihagyni. Remélhetőleg Szoboszlai nem jut hasonló sorsa, különben az együttes komoly nehézségekkel nézhet szembe tavasszal.

Akár már hétfőn este fény derülhet arra, hogy Arne Slot milyen megoldásra szavaz a jobbhátvéd poszt kapcsán, hiszen 20:45-kor (tv: Spíler 1) a Liverpool az Anfielden fogadja a harmadosztályú Barnsleyt.