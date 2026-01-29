Szoboszlai Dominik azonnal jelezte, nagyon nagy a baj

A 6-0-ás eredményt nézve nagyon jól sikerült a hazai csapatnak a szerda esti Liverpool-Qarabag Bajnokok Ligája-mérkőzés, ám ez nincs teljesen így. Bár a Vörösök végre magabiztos győzelmet arattak, amivel ráadásul bejutottak a legrangosabb európai kupasorozat nyolcaddöntőjébe, a találkozó elején történtek miatt megint foghatja a fejét Arne Slot vezetőedző.

Liverpool-Qarabag: Újabb sérülés a védelemben

A mérkőzés szörnyen indult a Liverpool számára, amely egyébként is már egy középpályással, Ryan Gravenberch-kel a védelem közepén állt fel. Három perc sem telt el a találkozóból, amikor Jeremie Frimpong lefeküdt a földre, Szoboszlai Dominik pedig rögtön jelezte a kispad felé, hogy nagy a baj, és le kell cserélni a holland jobbhátvédet. A helyét ugyancsak egy középpályás, Wataru Endo vette át.

Lehet, hogy szombaton nem tud játszani, de lehet, hogy egy-két nappal később már igen. Most heti egy-egy meccset játszunk majd. Ez általában kevesebb sérülést jelent, de sosem lehetünk biztosak ebben

- fogalmazott a meccs után Arne Slot vezetőedző, akinek ez újabb problémát okozhat a következő mérkőzéseken, miután Giovanni Leoni már hónapok egy műtét után lábadozik, Conor Bradley sérülés miatt ebben a szezonban már biztosan nem játszhat, Ibrahima Konaté az édesapja halála miatt még nem tudni, meddig nem áll a holland szakember rendelkezésére. A hétvégi bajnokin pedig Joe Gomez is kidőlt a hátsó sorból.

Miközben a sérülések tovább sújtják a Liverpool védelmét, Are Slotnak döntést kell hoznia arról, hogy továbbra is a középpályásokkal oldja-e meg a problémákat, vagy azokat a fiatal játékosokat használja, akikben eddig nem bízott - írja a This Is Anfield.

Calvin Ramsay, aki rendszeresen csak a kispadon ül a Premier League-ben, a Bajnokok Ligája-keretbe nem is volt regisztrálva eddig. Arne Slotnak viszont lesz lehetősége arra, hogy a fiatal védőt a nyolcaddöntőre már benevezze a legrangosabb európai kupasorozatra, valamelyik sérült játékosa helyére, bár eddig a bajnokságban sem szavazott neki bizalmat. De ott van Amara Nallo is, aki a Qarabag ellen ugyan csereként beáll, de előtte összesen két meccse volt a Liverpool felnőtt csapatában, és mindkét alkalommal kiállították.