Szoboszlai ennek nem fog örülni, Arne Slot mindent elárult a góljáról
Arne Slot mindkét magyar játékosáról elismerően beszélt. A szakember azonban kiemelte, hogy Szoboszlai Dominik ravasz, Marseille elleni szabadrúgásgóljához az edzői stábra is szükség volt.
Arne Slot vezetőedző megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját a szombati, Bournemouth-Liverpool Premier League-találkozó előtt (18.30, Tv: Spíler 1). Az újságírók elsőként Szoboszlai Dominik közelmúltbeli felemás teljesítményéről, és a csapatban betöltött vezetői szerepéről faggatták a holland szakembert.
Nem kizárólag Szoboszlaié az érdem
Dominik nagyon jó szezont fut, de nemrégiben volt két olyan megmozdulása is, ami tőle igencsak szokatlan. Ő nagyon ritkán hibázik tizenegyesből, de ez mindenkivel előfordul, és olyat is ritkán látunk tőle, amit a Barnsley ellen csinált, de beismerte hibáját. A Marseille elleni okos góljához egyébként az edzői stáb adott neki tippet, emellett megint megmutatta, hogy milyen fontos játékos számunkra, a labdával és a labda nélkül is
– méltatta a magyar klasszist az edzője, aki arról beszélt, hogy az újonnan kinevezett pontrúgásedző hívta fel rá a figyelmet, a franciák ellen érdemes lapos lövéssel próbálkozni szabadrúgásoknál.
Slot emellett elismerően beszélt Szoboszlai teljesítményéről-
Ha vezér akarsz lenni, akkor példát kell mutatnod a pályán. Ő mindig is ezt teszi. Lenyűgöző, amilyen intenzitással letámadja az ellenfél játékosait. Ebben a szezonban még magabiztosabban játszik, és egyre jobban kiveszi a részét a helyzetkialakításból és a gólokból is.
Kerkez Milosról is volt néhány pozitív szava a trénernek:
Milos és sok igazolásunk esetében látható a folyamatos fejlődés. Eddig nem gyakran játszott heti kétszer, de egyre jobb és jobb lesz. Marseille-ben is kiválóan teljesített.
Az elhunyt édesapját gyászoló Ibrahima Konatéval kapcsolatban Arne Slot elárulta, hogy a napokban többször is beszélt a francia játékossal, de egy ilyen tragédia magánügy, és annak is kell maradnia. Hozzátette: amikor ilyesmi történik, a játékosoknak időre van szüksége.
Szoboszlai gólja a Marseille ellen:
