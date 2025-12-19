Ezt ne hagyd ki: videón mutatta meg Orbán Viktor, milyen volt a brüsszeli útja
Videós összefoglalóval jelentkezett a miniszterelnök.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor Brüsszelbe utazott, hogy részt vegyen az EU-csúcstalálkozón. A kormányfő a közösségi oldalán már több videót is megosztott.
Orbán Viktor: Ez egy ilyen meló
Most pedig egy újabb felvétellel jelentkezett, amiben bemutatta, milyen volt a brüsszeli útja.
Ez egy ilyen meló. 0-24. Tarts velem!
- írta a videóhoz a miniszterelnök.
