Ezt ne hagyd ki: videón mutatta meg Orbán Viktor, milyen volt a brüsszeli útja

Videós összefoglalóval jelentkezett a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.19. 19:03
Brüsszel utazás Orbán Viktor tárgyalás

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor Brüsszelbe utazott, hogy részt vegyen az EU-csúcstalálkozón. A kormányfő a közösségi oldalán már több videót is megosztott.

Orbán Viktor bemutatta, milyen volt a brüsszeli útja Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: Ez egy ilyen meló

Most pedig egy újabb felvétellel jelentkezett, amiben bemutatta, milyen volt a brüsszeli útja.

Ez egy ilyen meló. 0-24. Tarts velem!

- írta a videóhoz a miniszterelnök.

 

