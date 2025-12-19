Ezt ne hagyd ki: videón mutatta meg Orbán Viktor, milyen volt a brüsszeli útja

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor Brüsszelbe utazott, hogy részt vegyen az EU-csúcstalálkozón. A kormányfő a közösségi oldalán már több videót is megosztott.

Orbán Viktor bemutatta, milyen volt a brüsszeli útja Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: Ez egy ilyen meló

Most pedig egy újabb felvétellel jelentkezett, amiben bemutatta, milyen volt a brüsszeli útja.

Ez egy ilyen meló. 0-24. Tarts velem!

- írta a videóhoz a miniszterelnök.