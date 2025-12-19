RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor elindult Brüsszelből, már azt is tudni hova megy legközelebb

Fontos helyen lesz jelenése a miniszterelnöknek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.19. 16:33
Brüsszel utazás Orbán Viktor Szeged

Orbán Viktor az utóbbi napokat Brüsszelben töltötte, részt vett a sorsdöntő EU-csúcstalálkozón. A kormányfő pedig több jó hírről is beszámolt az eseményt követően, ezek közül talán a legfontosabb, Magyarországnak sikerült elhárítania az azonnali háborús veszélyt.

Orbán Viktor elindult haza Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A miniszterelnök időközben már elindult hazafelé, hiszen holnap már egy újabb fontos eseményen vesz részt. Orbán Viktor szombaton a Háborúellenes Gyűlés következő állomásán, Szegeden vesz részt, ahol ezúttal is beszédet mond majd.

Irány haza. Holnap Szegeden találkozunk!

- írta a hírcsatornáján a miniszterelnök.

 

