Orbán Viktor: Segítünk, ahol tudunk! - Videó
A közösségi oldalán közölte a részleteket.
Orbán Viktor friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Mint az ismert, a miniszterelnök az elmúlt napokat Brüsszelben töltötte az EU-csúcs miatt, ahonnan több jó hírrel jön majd haza, többek között azzal, miszerint elkerültük a közvetlen háborús veszélyt.
A sorsdöntő EU-csúcstalálkozót követően a miniszterelnök egy újabb videót osztott meg a Facebook-oldalán. Ehhez pedig a következőt írta:
Segítünk, ahol tudunk!
- fűzte a videóhoz a miniszterelnök.
