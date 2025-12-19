Orbán Viktor: Segítünk, ahol tudunk! - Videó

RETRO RÁDIÓ

A közösségi oldalán közölte a részleteket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.19. 16:08
segítség EU-csúcs Orbán Viktor

Orbán Viktor friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Mint az ismert, a miniszterelnök az elmúlt napokat Brüsszelben töltötte az EU-csúcs miatt, ahonnan több jó hírrel jön majd haza, többek között azzal, miszerint elkerültük a közvetlen háborús veszélyt.

Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A sorsdöntő EU-csúcstalálkozót követően a miniszterelnök egy újabb videót osztott meg a Facebook-oldalán. Ehhez pedig a következőt írta:

Segítünk, ahol tudunk!

- fűzte a videóhoz a miniszterelnök.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
