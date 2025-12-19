Orbán Viktor: a nyugati vezetők tovább masíroznak egy háború felé
Friss bejegyzést tett közzé a kormányfő.
Mint az ismert, Orbán Viktor Brüsszelben részt vett az idei év utolsó, egyben sorsdöntő EU-csúcstalálkozóján. A tárgyalás sok sikeres döntéssel zárult.
Többek között a közvetlen háborús veszélyt sikerült elkerülni. A miniszterelnök most egy friss fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán, amiben jó és rossz hírek formájában összegezte EU-csúcstalálkozó eredményét.
Jó hírek:
- A közvetlen háborús veszélyt elkerültük.
- Magyarország nem vesz részt a brüsszeli hadikölcsön felvételében.
- Újraindult a V3.
Rossz hír, hogy a nyugati vezetők tovább masíroznak egy háború felé
- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett posztjában.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre