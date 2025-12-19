Orbán Viktor: a nyugati vezetők tovább masíroznak egy háború felé

Mint az ismert, Orbán Viktor Brüsszelben részt vett az idei év utolsó, egyben sorsdöntő EU-csúcstalálkozóján. A tárgyalás sok sikeres döntéssel zárult.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Többek között a közvetlen háborús veszélyt sikerült elkerülni. A miniszterelnök most egy friss fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán, amiben jó és rossz hírek formájában összegezte EU-csúcstalálkozó eredményét.

Jó hírek: A közvetlen háborús veszélyt elkerültük.

Magyarország nem vesz részt a brüsszeli hadikölcsön felvételében.

Újraindult a V3. Rossz hír, hogy a nyugati vezetők tovább masíroznak egy háború felé

- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett posztjában.