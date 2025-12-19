RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: a nyugati vezetők tovább masíroznak egy háború felé

Friss bejegyzést tett közzé a kormányfő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.19. 14:45
EU-csúcs Orbán Viktor tárgyalás

Mint az ismert, Orbán Viktor Brüsszelben részt vett az idei év utolsó, egyben sorsdöntő EU-csúcstalálkozóján. A tárgyalás sok sikeres döntéssel zárult.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Többek között a közvetlen háborús veszélyt sikerült elkerülni. A miniszterelnök most egy friss fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán, amiben jó és rossz hírek formájában összegezte EU-csúcstalálkozó eredményét.

Jó hírek:

  • A közvetlen háborús veszélyt elkerültük.
  • Magyarország nem vesz részt a brüsszeli hadikölcsön felvételében.
  • Újraindult a V3.

Rossz hír, hogy a nyugati vezetők tovább masíroznak egy háború felé

- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett posztjában.

 

