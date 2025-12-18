Orbán Viktor elárulta a stratégiáját: mindössze három lépésből áll - Videó
Egy videóban ismertette azt a miniszterelnök.
Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor már Brüsszelben van, ahol részt vesz az idei utolsó EU-csúcstalálkozón. Az esemény előtt a miniszterelnök már tartott egy sajtótájékoztatót.
Orbán Viktor: Mattot adni, három lépésben
A kormányfő a közösségi oldalán most egy friss videóval jelentkezett. Ebben a stratégiáját fejtegette Orbán Viktor, amely most különösen jól jöhet.
Mattot adni, három lépésben. Ennyi a stratégia
- írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett posztjában.
