Orbán Viktor elárulta a stratégiáját: mindössze három lépésből áll - Videó

Egy videóban ismertette azt a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.18. 09:43
stratégia Orbán Viktor Brüsszel

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor már Brüsszelben van, ahol részt vesz az idei utolsó EU-csúcstalálkozón. Az esemény előtt a miniszterelnök már tartott egy sajtótájékoztatót.

Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Mattot adni, három lépésben

A kormányfő a közösségi oldalán most egy friss videóval jelentkezett. Ebben a stratégiáját fejtegette Orbán Viktor, amely most különösen jól jöhet.

Mattot adni, három lépésben. Ennyi a stratégia

- írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett posztjában.

 

