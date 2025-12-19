Orbán Viktor és Lázár János közös videón jelentette be: Megnyitott a LázárBazár Szegeden!
Ennek a hírnek sokan örülni fognak.
Szombaton már a ötödik állomásával folytatódik a Háborúellenes Gyűlés, amelynek ezúttal Szeged fog helyszínt adni. Az eseményen ezúttal egy rendhagyó Lázárinfó is lesz.
A rendezvény előtt Orbán Viktor és Lázár János a közösségi oldalaikon egy közös videóval jelentkeztek, amelyen egy nagy bejelentést is tettek. A szegedi Háborúellenes Gyűlésen ugyanis megnyílik a LázárBazár, ahol különböző ajándéktárgyakat lehet majd vásárolni, többek között azt Lázár János figurát, amelyet Szentkirályi Alexandra is adott Vitézy Dávidnak. A LázárBazárban vásárolt termékeket is jótékony célra fordítják majd.
Megnyitott a LázárBazár Szegeden! Vegyétek, vigyétek, és támogassátok az Ökumenikus Segélyszervezetet!
- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétette videójában.
