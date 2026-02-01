Oroszlán telihold: ennek a csillagjegynek új korszak kezdődik az életében

Hatalmas feszültségek várhatók az Oroszlán telihold hatására, de a napi horoszkóp megmutatja mit érdemes kezdeni ezzel a helyzettel.

Az Oroszlánban járó telihold valakinek nyugalmat, másoknak feszültséget hoz. Fotó: Freepik - illusztráció

Oroszlán telihold: Feszültségek és új kezdet

Kos

Vasárnap telihold van az Oroszlánban. Apróságokon is képes most mindenki vitát nyitni, így ha meg akarja őrizni a békét, nagy önuralmat kell tanúsítania. Higgye el, ezzel jobban jár, mint egy pillanatnyi győzelemmel.

Bika

Az Oroszlán telihold nagyon feszült körülményeket hoz, és könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amikor valaki le akarja nyomni, vagy rivalizálni próbál önnel. Ne hagyja magát, ugyanakkor nem szükséges mindenáron győznie sem. Érdemes mérlegelni.

Ikrek

Alapvetően nagyon segítőkész ember, de ma úgy alakulhat, hogy nemet mond valakinek. Most egyszerűen a saját dolga az első. Ne érezze emiatt kellemetlenül magát. Így alakult a helyzet, és aki ezt nem érti meg, az magára vessen.

Rák

A Hold az uralkodó bolygója, ezért mindig erősen hat önre. Ma telihold van, méghozzá a tüzes Oroszlán jegyében. Ez erőssé és határozottá teszi, ugyanakkor féltékenységet is hozhat. Szükség lesz rá, hogy kissé visszafogja magát.

Oroszlán

A telihold a jegyében áll, ami nagyon személyes szinten érinti. Egy ciklus lezárul az életében, és kezdetét veszi egy új időszak. Érdemes átgondolnia, mit szeretne elérni a jövőben. Ma győzelmet arathat egy fontos megbeszélés során.

Szűz

Az Oroszlán telihold idején úgy érezheti, hogy egy ügyben igazságtalanság történik, és önnek kell képviselnie az igazságot. Legyen óvatos, mert könnyen belekeveredhet egy olyan helyzetbe, amelyből jobb lenne kimaradnia.

Mérleg

Nehézséget okozhat egy helyzet kezelése, mert akivel dolga van, nem hallgat a higgadt érvekre. Nehezen tud mit kezdeni az elszabaduló indulatokkal. Érdemes átvészelni ezt a napot, mert a telihold hatása hamarosan elmúlik.

Skorpió

Az Oroszlán telihold erőteljesen előhozza önből a harcost. Egy ügyben áttörést érhet el, még akkor is, ha ehhez vitát vagy konfliktust kell vállalnia. Ideje volt már, hogy igazán kiálljon magáért.

Nyilas

Ez a nap önnek is nagyon erőteljes energiákat hoz. A tűz elemű telihold tökéletesen rezonál a jegyével. Izgalmas felfedezéseket tehet valamivel kapcsolatban, és lezárulhat egy ügy, amely már régóta foglalkoztatta.

Bak