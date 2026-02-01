Oroszlán telihold: ennek a csillagjegynek új korszak kezdődik az életében
Egy csillagjegy életében új korszak nyílik, míg mások életében feszültségek hadát mutatja az Oroszlán telihold uralta horoszkóp.
Hatalmas feszültségek várhatók az Oroszlán telihold hatására, de a napi horoszkóp megmutatja mit érdemes kezdeni ezzel a helyzettel.
Oroszlán telihold: Feszültségek és új kezdet
Kos
Vasárnap telihold van az Oroszlánban. Apróságokon is képes most mindenki vitát nyitni, így ha meg akarja őrizni a békét, nagy önuralmat kell tanúsítania. Higgye el, ezzel jobban jár, mint egy pillanatnyi győzelemmel.
Bika
Az Oroszlán telihold nagyon feszült körülményeket hoz, és könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amikor valaki le akarja nyomni, vagy rivalizálni próbál önnel. Ne hagyja magát, ugyanakkor nem szükséges mindenáron győznie sem. Érdemes mérlegelni.
Ikrek
Alapvetően nagyon segítőkész ember, de ma úgy alakulhat, hogy nemet mond valakinek. Most egyszerűen a saját dolga az első. Ne érezze emiatt kellemetlenül magát. Így alakult a helyzet, és aki ezt nem érti meg, az magára vessen.
Rák
A Hold az uralkodó bolygója, ezért mindig erősen hat önre. Ma telihold van, méghozzá a tüzes Oroszlán jegyében. Ez erőssé és határozottá teszi, ugyanakkor féltékenységet is hozhat. Szükség lesz rá, hogy kissé visszafogja magát.
Oroszlán
A telihold a jegyében áll, ami nagyon személyes szinten érinti. Egy ciklus lezárul az életében, és kezdetét veszi egy új időszak. Érdemes átgondolnia, mit szeretne elérni a jövőben. Ma győzelmet arathat egy fontos megbeszélés során.
Szűz
Az Oroszlán telihold idején úgy érezheti, hogy egy ügyben igazságtalanság történik, és önnek kell képviselnie az igazságot. Legyen óvatos, mert könnyen belekeveredhet egy olyan helyzetbe, amelyből jobb lenne kimaradnia.
Mérleg
Nehézséget okozhat egy helyzet kezelése, mert akivel dolga van, nem hallgat a higgadt érvekre. Nehezen tud mit kezdeni az elszabaduló indulatokkal. Érdemes átvészelni ezt a napot, mert a telihold hatása hamarosan elmúlik.
Skorpió
Az Oroszlán telihold erőteljesen előhozza önből a harcost. Egy ügyben áttörést érhet el, még akkor is, ha ehhez vitát vagy konfliktust kell vállalnia. Ideje volt már, hogy igazán kiálljon magáért.
Nyilas
Ez a nap önnek is nagyon erőteljes energiákat hoz. A tűz elemű telihold tökéletesen rezonál a jegyével. Izgalmas felfedezéseket tehet valamivel kapcsolatban, és lezárulhat egy ügy, amely már régóta foglalkoztatta.
Bak
Az Oroszlán jegyében álló telihold arra ösztönzi, hogy szembenézzen azzal, mi az, ami gátolja az előrelépésben. A Nap a Vízöntőben jár, és ez a kettő együtt segít abban, hogy összeszedje az energiáit, és közelebb kerüljön a céljaihoz.
Vízöntő
A telihold hatására felgyorsulnak az események, és ebben is változások zajlanak. A telihold energiát ad ahhoz, hogy mindezt követni tudja. Új célokat tűzhet ki maga elé, és az égi folyamatok komoly sikereket jeleznek.
Halak
Az Oroszlán telihold nagy energiákat, de egyben feszültséget is hoz. Érdemes figyelnie arra, milyen konfliktusokba bocsátkozik. Jelentéktelen apróságokon is vita alakulhat ki akár a szomszéddal vagy ismerősökkel. Lépjen hátra, és inkább azokra koncentráljon, akikkel megtalálja a közös hangot.
