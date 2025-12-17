Nem hiszed el, mit adott Szentkirályi Alexandra Vitézynek karácsonyra

Szentkirályi Alexandra igazi meglepetést okozott Vitézy Dávidnak az idei év utolsó Fővárosi Közgyűlésén. Előkerült egy Lázár-baba és később egy Fradi-póló is, egyik sem véletlenül.

Szentkirályi Alexandra meglepte Vitézyt

Az ajándék nem volt véletlen. Az év során Vitézy Dávid rendszeresen és következetesen Lázár Jánost tette felelőssé a budapesti közlekedési és fejlesztési vitákban – magyarul: egész évben „Lázározott”. Persze a legtöbbször öngólt lőtt.

Szentkirályi Alexandra mosolyogva adta át az ajándékot

Szentkirályi ezt a szólamot fordította poénná: ha már mindenről Lázár jut eszébe, akkor legyen belőle egy saját, kézbe vehető változat is. A közgyűlési teremben többen mosolyogtak.

A másik meglepő karácsonyi ajándékot Radics Béla adta át Déri Tibor részére, egy Fradi pólót. Déri Tibor nemcsak újpesti politikus, hanem közismerten Újpest-drukker – így aztán különösen „szívmelengető” meglepetés volt számára, amikor egy Fradi-pólót kapott ajándékba.

A két ajándék nem spontán ötlet volt, hanem a közgyűlés karácsonyi húzós játéka. A szabály egyszerű: mindenki annak adott ajándékot, akit előzetesen kihúzott, függetlenül politikai szimpátiától és személyes ízléstől. A játék lényege, hogy karácsonykor félre téve a pártok közötti feszültséget, megajándékozzák egymást.

Megtudtuk: Baranyi Krisztina a nemrég megjelent Budapest - Amire büszkék vagyunk című könyvet kapta ajándékba Orbán Viktortól. A miniszterelnök Szepesfalvy Anna közvetítésével küldte el az ajándékot. Az elmúlt másfél évtized fejlesztéseinek és beruházásainak köszönhetően Budapest látványos megújuláson ment keresztül, ezt mutatja be a Budapest–Amire büszkék vagyunk című alkotás, amely több mint 300 fotót felvonultató frissen bemutatott album.

Ilyen ajándéknak mindenki örülne.

Karácsony karácsonyra egy Krasznahorkai László-kötetet kapott, a tiszás Molnár Dánieltől. Karácsony Gergely Tüttő Katának ajándékozott, egy kártyát, ami arról szólt hogy ő a tiszteletbeli alpolgármester.

Döme Zsuzsanna, a Kutyapárt képviselője Gulyás Gergely Kristóftól kapott ajándékot idén, egy Orbán-firkás pulcsival lepte meg őt a képviselő.