Átláthatatlan, túlárazott és hiteltelen – így működik Karácsonyék „demokráciaprojektje”, a közösségi költségvetés Budapesten

A főváros közösségi költségvetés projektje nem a budapestiek véleményéről, hanem a városházi érdekekről szól – hívta fel a figyelmet Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi képviselője. Budapest ügyeiről bárki dönthet Kazincbarcikától San Franciscó-ig, miközben a városvezetés a kampányígéreteinek újracsomagolását viszi át a projekttel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.15. 16:58
Módosítva: 2025.10.15. 18:15
közösségi költségvetés Karácsony Gergely Budapest

Budapesten csak látszat, hogy a fővárosiak dönthetnek a városról. Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi képviselője elmondta: a közösségi költségvetés jelenlegi formájában nem biztosítja, hogy a budapestiek dönthessenek a város fejlesztéséről. Kiderült: bárki, bárhonnan lehetett szavazni, és akár több e-mail- címmel is le lehetett adni szavazatokat, miközben a főváros továbbra sem hajlandó orvosolni az átláthatósági hiányosságokat. 

Budapesten több értelmetlen dolog készült közösségi költségvetésből, ez azonban láthatóan nem zavarja a főpolgármestert
Fotó: MW

Átláthatatlan, túlárazott és hiteltelen

 – így jellemezte Szepesfalvy  Anna, a Fidesz–KDNP budapesti képviselője a fővárosi közösségi költségvetést, amelynek  a sorsát hétfőn tárgyalta a klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottság. A fideszes képviselő szerint a rendszer nem biztosítja, hogy valóban budapestiek döntsenek Budapest fejlesztéséről.

Budapest már nem a régi fényében csillog

A kormánypárti képviselők a program felfüggesztését javasolják, amíg Budapest pénzügyi gondokkal küzd, illetve amíg a városvezetés nem orvosolja az átláthatósági hiányosságokat. 

Konszenzus alakult ki abban, hogy nem jól működik ez a közösségi költségvetés. Felmerülnek olyan anomáliák, gyanúk, amikre mindenképpen megoldást kell találnunk, mert ez nem járja

 – mondta lapunknak Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi képviselője.

A politikus szerint a rendszer semmilyen garanciát nem adott a hiteles szavazásra. 

Bárki, bárhonnan szavazhatott – Kazincbarcikától San Franciscó-ig. A főváros nem ellenőrzi, hogy valóban budapestiek mondják-e el a véleményüket, és azt sem, hogy hány e-mail-címmel szavaz egy-egy ember, ezekre igazán megnyugtató lépéseket most sem akarnak tenni, továbbra is nyitva hagyjak a kiskapukat

– fogalmazott.

A fideszes képviselő kifogásolta, hogy a városvezetés nem kezeli a hitelességi problémákat.

Kiss Ambrus próbálta megvédeni Karácsony Gergely előterjesztését, de nem láttuk jelét annak, hogy bármi érdemit tettek volna azért, hogy hitelesebb legyen a rendszer

 – tette hozzá.

Szepesfalvy szerint a részvétel is egyre alacsonyabb, ami szerinte a bizalomhiány jele:

Eleve érdektelenség jellemzi a programot, de idén még a tavalyinál is kevesebben szavaztak. A városvezetés próbál a mögé bújni, hogy nem volt elég kommunikációs költségük, pedig Karácsony Gergelynek 37 fős kommunikációs stábja van. Ha csak feleannyi energiát fektettek volna a közösségi költségvetést reklámozásába, mint a főpolgármester TikTok-jába, több emberhez eljutott volna.

A képviselő szerint a városvezetés rosszul priorizálja a forrásokat. 

A főváros állítólag csődben van, közben 15 milliós keretet biztosítottak egy randipont létrehozására a Blaha Lujza téren. Ez rendkívül visszás helyzet. A közösségi költségvetés demokráciaprojekt lehetne, de amit a főváros csinál, az a megcsúfolása ennek

– mondta. 

Budapest
Ez itt nem más, mint a randipont – még ha nem is könnyű elsőre kitalálni

Szepesfalvy emlékeztetett arra is, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság rekordmennyiségű bírságot szabott ki a főváros szabálytalanságai miatt, a vezetők mégis százmilliós prémiumokat és jutalmakat kaptak. 

Ha ennyire rossz a helyzet, akkor, hogy lehet pénz prémiumokra és jutalmakra? Ez mindent elmond a prioritásokról

– fogalmazott.

A fideszes politikus szerint a látszatdemokrácia is probléma: játsszák, hogy kíváncsiak az emberek véleményére, de ha megnézzük a nyertes projekteket, kiderül, hogy több közülük már elő volt készítve a városházán.

 »Véletlenül« pont ugyanazt az ötletet adta be valaki, és »véletlenül« pont az nyert. Az emberek joggal érzik úgy, hogy nem az ő akaratuk érvényesül.

„Egy kétmilliós városban néhány ezer szavazat alapján nevezik a projekteket a budapestiek akaratának. Ráadásul ezek között rengeteg olyan van ami, amik Karácsony kampányígértei” – mondta a képviselő.  

A teljesség igénye nélkül néhány gyanús projekt, amiket a honlapot átnézve találtunk:

  • Blaha Lujza téri zebra: a BKV már Tarlós idején előkészítette,  a Blaha fejlesztéshez kapcsolódott, de 2019-ben  Karácsonyék lehúzták a megvalósítási listáról, majd ez véletlenül bekerült a költségvetésbe és  véletlenül nyert is.
  • Közvécé a II. János Pál pápa téren, amit nem kértek a helyiek, tiltakoztak is ellene, de megépült.
  • Sok zöldítés és fásítás ötlet hasonlít Karácsony kampányígéreteihez és mindig van rá előre megírt városházi projekt is.
  •  Biciklis fejlesztések túlsúlyban: ez is biztos véletlen, de nagyon sok ilyen projekt került ki nyertesként.
  • Az LMBTQ közösségi ház ötletét nem is magánszemély terjesztette be, hanem a Háttér Társaság.

A közösségi költségvetés szabályzata szerint már 14 évesek is szavazhatnak és ötletet adhatnak, amit a főváros azzal indokol, hogy a fiatal generációt is szeretné bevonni a közügyekbe. Csakhogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság korábban kimondta, hogy a főváros nem járt el helyesen, amikor a lakógyűlés szavazásán 18 év alattiakat is engedtek voksolni, mivel ők korlátozottan cselekvőképesek.

 

 

