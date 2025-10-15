Átláthatatlan, túlárazott és hiteltelen – így működik Karácsonyék „demokráciaprojektje”, a közösségi költségvetés Budapesten

Budapesten csak látszat, hogy a fővárosiak dönthetnek a városról. Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi képviselője elmondta: a közösségi költségvetés jelenlegi formájában nem biztosítja, hogy a budapestiek dönthessenek a város fejlesztéséről. Kiderült: bárki, bárhonnan lehetett szavazni, és akár több e-mail- címmel is le lehetett adni szavazatokat, miközben a főváros továbbra sem hajlandó orvosolni az átláthatósági hiányosságokat.

Budapesten több értelmetlen dolog készült közösségi költségvetésből, ez azonban láthatóan nem zavarja a főpolgármestert

Fotó: MW

Átláthatatlan, túlárazott és hiteltelen

– így jellemezte Szepesfalvy Anna, a Fidesz–KDNP budapesti képviselője a fővárosi közösségi költségvetést, amelynek a sorsát hétfőn tárgyalta a klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottság. A fideszes képviselő szerint a rendszer nem biztosítja, hogy valóban budapestiek döntsenek Budapest fejlesztéséről.

Budapest már nem a régi fényében csillog

A kormánypárti képviselők a program felfüggesztését javasolják, amíg Budapest pénzügyi gondokkal küzd, illetve amíg a városvezetés nem orvosolja az átláthatósági hiányosságokat.

Konszenzus alakult ki abban, hogy nem jól működik ez a közösségi költségvetés. Felmerülnek olyan anomáliák, gyanúk, amikre mindenképpen megoldást kell találnunk, mert ez nem járja

– mondta lapunknak Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi képviselője.

A politikus szerint a rendszer semmilyen garanciát nem adott a hiteles szavazásra.

Bárki, bárhonnan szavazhatott – Kazincbarcikától San Franciscó-ig. A főváros nem ellenőrzi, hogy valóban budapestiek mondják-e el a véleményüket, és azt sem, hogy hány e-mail-címmel szavaz egy-egy ember, ezekre igazán megnyugtató lépéseket most sem akarnak tenni, továbbra is nyitva hagyjak a kiskapukat

– fogalmazott.

A fideszes képviselő kifogásolta, hogy a városvezetés nem kezeli a hitelességi problémákat.

Kiss Ambrus próbálta megvédeni Karácsony Gergely előterjesztését, de nem láttuk jelét annak, hogy bármi érdemit tettek volna azért, hogy hitelesebb legyen a rendszer

– tette hozzá.

Szepesfalvy szerint a részvétel is egyre alacsonyabb, ami szerinte a bizalomhiány jele:

Eleve érdektelenség jellemzi a programot, de idén még a tavalyinál is kevesebben szavaztak. A városvezetés próbál a mögé bújni, hogy nem volt elég kommunikációs költségük, pedig Karácsony Gergelynek 37 fős kommunikációs stábja van. Ha csak feleannyi energiát fektettek volna a közösségi költségvetést reklámozásába, mint a főpolgármester TikTok-jába, több emberhez eljutott volna.

A képviselő szerint a városvezetés rosszul priorizálja a forrásokat.

A főváros állítólag csődben van, közben 15 milliós keretet biztosítottak egy randipont létrehozására a Blaha Lujza téren. Ez rendkívül visszás helyzet. A közösségi költségvetés demokráciaprojekt lehetne, de amit a főváros csinál, az a megcsúfolása ennek

– mondta.