Tettek egy 15 milliós értelmetlen oszlopot a Blahára, miközben a főváros csőd szélén billeg

A főváros ünnepélyes keretek közt átada a Blaha Lujza téren a fővárosi közösségi költségvetésből finanszírozott új „randipontot”. Az installáció 15 millió forintba került, és azt az érzést próbálja visszahozni, amikor még a „Találkozzunk az óránál!” volt a városi élet szimbóluma. Csakhogy az új találkozási pontból végül se óra, se napóra nem lett – és sokan felteszik a kérdést: tényleg ez hiányzott most Budapestről, miközben a város pénzügyi válsággal küzd?

A főváros 15 milliót költött közösségi költségvetésből a semmire nem jó oszlopra Fotó: Metropol

A Blaha Lujza tér új látványossága, a „randipont” kedden délután óta használható a Rákóczi út és a József körút sarkán, az aluljáró feljárata mellett. A projekt a fővárosi közösségi költségvetésből valósult meg 15 millió forintért, és a célja az volt, hogy a Blahának is legyen egy ikonikus találkozóhelye , akárcsak a Moszkva téri vagy a Déli pályaudvari óra. Azt nem tudjuk, hogy eddig mennyire találták meg egymást az emberek a Blahán vagy mennyire volt nehéz fix találkozási pontot találni, de úgy néz ki, nem volt jó mindenkinek 5-kor a Nemzetinél...

Megtudtuk: az első tervek még egy köztéri óráról szóltak, de a városháza ezt elvetette. Az indoklás szerint

a köztéri órákkal kapcsolatos fenntartási nehézségek miatt napóra felállítását támogatja az önkormányzat, amely találkozópontként jól működhet és izgalmas új elem lehet a téren

Csakhogy a történet itt nem ért véget: a napóra ötletét is áttervezték, mert nem akarták, hogy a találkozási pont a tűző napon legyen. Végül árnyékos helyre került, így napóraként már nem tud működni.

Az installációt egyelőre „Pi”-nek nevezték el, utalva arra, hogy 3,14 méter magas, és az idő múlását egyfajta homokóra-szimbolikával idézi meg. Az oszlop alapterülete 0,314×0,314 méter, és bár az időt nem méri, az alkotók szerint „az időre emlékeztet”. Az elnevezés azonban még nem végleges, a főváros versenyt írt ki, hogy a közösség adhasson új nevet az alkotásnak.

A Színes Erzsébetváros nevű önkormányzati oldal szerint

a Blaha mindennapjaink szerves része, ezért ezzel a randiponttal fejezzük ki, hogy a Blaha egy olyan tér legyen, ahol jó találkozni és csak úgy lenni.

A Blahának nem az a problémája, hogy hiányzik egy találkozási pont

Csakhogy a tér állapotát ismerők szerint ma éppen az a baj, hogy a Blahán nem jó „csak úgy lenni”: szemét, hajléktalanok és drogosok uralják a környéket, a közbiztonság sem javult érdemben. Sokak szerint nem egy új 15 milliós cövekre van szükség a tér közepén, hanem takarításra, rendfenntartásra és biztonságra.