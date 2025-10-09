RETRO RÁDIÓ

Tettek egy 15 milliós értelmetlen oszlopot a Blahára, miközben a főváros csőd szélén billeg

Egy órát akartak, napóra lett belőle, aztán az árnyékba tették, így csak egy oszlop, amire elköltöttek 15 millió forintot. A főváros a csőd szélén egyensúlyoz, mégis pénzt költöttek egy randipontnak nevezett monolit oszlopra, csakhogy a Blahán nem a találkozások, hanem a drogosok és a szemét várják az embereket.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.09. 05:00
Blaha drogos oszlop randipont pénz

A főváros  ünnepélyes keretek közt átada a Blaha Lujza téren a fővárosi közösségi költségvetésből finanszírozott új „randipontot”. Az installáció 15 millió forintba került, és azt az érzést próbálja visszahozni, amikor még a „Találkozzunk az óránál!” volt a városi élet szimbóluma. Csakhogy az új találkozási pontból végül se óra, se napóra nem lett – és sokan felteszik a kérdést: tényleg ez hiányzott most Budapestről, miközben a város pénzügyi válsággal küzd?

főváros
A főváros 15 milliót költött közösségi költségvetésből a semmire nem jó oszlopra Fotó: Metropol

A Blaha Lujza tér új látványossága, a „randipont” kedden délután  óta használható a Rákóczi út és a József körút sarkán, az aluljáró feljárata mellett. A projekt a fővárosi közösségi költségvetésből valósult meg 15 millió forintért, és a célja az volt, hogy a Blahának is legyen egy ikonikus találkozóhelye , akárcsak a Moszkva téri vagy a Déli pályaudvari óra.  Azt nem tudjuk, hogy eddig mennyire találták meg egymást az emberek a Blahán vagy mennyire volt nehéz fix találkozási pontot találni, de úgy néz ki, nem volt jó mindenkinek 5-kor a Nemzetinél...

Megtudtuk: az első tervek még egy köztéri óráról szóltak, de a városháza ezt elvetette. Az indoklás szerint 

a köztéri órákkal kapcsolatos fenntartási nehézségek miatt napóra felállítását támogatja az önkormányzat, amely találkozópontként jól működhet és izgalmas új elem lehet a téren

Csakhogy a történet itt nem ért véget: a napóra ötletét is áttervezték, mert nem akarták, hogy a találkozási pont a tűző napon legyen. Végül árnyékos helyre került, így napóraként már nem tud működni.

Az installációt egyelőre  „Pi”-nek nevezték el, utalva arra, hogy 3,14 méter magas, és az idő múlását egyfajta homokóra-szimbolikával idézi meg. Az oszlop alapterülete 0,314×0,314 méter, és bár az időt nem méri, az alkotók szerint „az időre emlékeztet”. Az elnevezés azonban még nem végleges, a főváros versenyt írt ki, hogy a közösség adhasson új nevet az alkotásnak.

A Színes Erzsébetváros nevű önkormányzati oldal szerint 

a Blaha mindennapjaink szerves része, ezért ezzel a randiponttal fejezzük ki, hogy a Blaha egy olyan tér legyen, ahol jó találkozni és csak úgy lenni.

A Blahának nem az a problémája, hogy hiányzik egy találkozási pont 

Csakhogy a tér állapotát ismerők szerint ma éppen az a baj, hogy a Blahán nem jó „csak úgy lenni”: szemét, hajléktalanok és drogosok uralják a környéket, a közbiztonság sem javult érdemben. Sokak szerint nem egy új 15 milliós cövekre van szükség a tér közepén, hanem takarításra, rendfenntartásra és biztonságra.

A projekt különösen annak fényében váltott ki kritikát, hogy Budapest évek óta pénzügyi nehézségekkel küzd. A főváros vezetése nyíltan beszél a forráshiányról és arról, hogy a csőd elkerüléséhez megszorításokra lehet szükség. Ehhez képest a 15 milliós randipont sokak szemében a rossz prioritások jelképévé vált. 

Az átadón Karácsony Gergely főpolgármester nem vett részt, helyette tanácsadója és korábbi helyettese, Kerpel-Fronius Gábor képviselte a fővárost. Ő arról beszélt, hogy „bár a tárgy nem méri az időt, az időről szól”. Az eseményen jelen volt Lajos Béla, a hetedik kerület ismert közéleti figurája is, aki „a fantáziát beindító alkotásnak” nevezte a Pi-oszlopot.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu