Orbán Viktor: Magyarország soha többet nem mehet háborúba idegen érdekek szolgálatában!
A miniszterelnök a közösségi oldalán emlékezett meg a doni katasztrófáról.
A doni tragédia emléknapját Magyarországon minden évben január 12-én tartják. Idén 83 éve annak, hogy a szovjet Vörös Hadsereg megindította támadását a Don-kanyarban állomásozó 2. magyar hadsereg ellen.
Orbán Viktor: A mai napon a doni hősökre emlékezünk
Az emléknap kapcsán Orbán Viktor a közösségi oldalán egy bejegyzést tett közzé. A miniszterelnök a posztjában kifejtette, a leckét megtanultuk. Magyarország soha többet nem mehet háborúba idegen érdekek szolgálatában
A mai napon a doni hősökre emlékezünk. Apákra és fiaikra, akik életüket adták a hazájukért, egy olyan háborúban, amit nem mi kezdtünk és amiből a magyar államnak nem volt elég ereje kimaradni. A leckét megtanultuk. Magyarország soha többet nem mehet háborúba idegen érdekek szolgálatában! Szerencsére ma már van erőnk és van módunk nemet mondani. Csak annyi a dolgunk, hogy a biztosat válasszuk. Tisztelet a hősöknek!
- írja Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
