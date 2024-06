Személyes érintettsége van a háború kapcsán Lotfi Beginek

Egyre inkább úgy tűnik, hogy a Európai Unió döntéshozóinak nagy része nem akar, vagy nem tud emlékezni arra, hogy a II. világháborúban mennyien haltak meg, köztük 100 ezer magyar katona is odaveszett a Don-kanyarban. De mi, magyarok nem felejtünk, így hazánk - lassan egyedüliként - kiáll a béke mellett, és hangosan kimondjuk, hogy csak a tárgyalóasztalnál lehet véget vetni a szomszédunkban dúló háborúnak. A Borsnak megkérdezte Lotfi Begit, mit gondol a békepárti hangokat elnyomó háborúpárti retorikáról, ami most egyre erősödik az Unión és a NATO-n belül is.

Lotfi Begi családja korábban egy háború miatt menekült Magyarországra (Fotó: Rozman Péter)

Személyes érintettsége is van Lotfi Beginek

A népszerű lemezlovas édesapaként nem szeretné, hogy ő és a gyerekei átéljék azokat a borzalmakat, amit szülei és nagyszülei már egyszer megtapasztaltak.

A háború kapcsán személyes érintettségem is van, hiszen az én nagyszüleim, szüleim pont azért hagyták el szülőországukat, mert háborús helyzet alakult ki. Ez egy másik szituáció, volt egy külső támadás Irak részéről, és közben országon belül volt polgárháború.

– mesélte a családja történetét Begi, majd áttért a jelenleg a szomszédban dúló orosz-ukrán konfliktusra.

– A lényeg, hogy ebben a helyzetben mindig a béketárgyalás vezet megoldáshoz. Jelen helyzetben nagyon aggasztónak találom azt, hogy eleinte csak pénzzel akarták támogatni, aztán eszközökkel, sisakokkal, lőszerekkel, most meg már német tankok vannak a fronton. Most már arról is lehet olvasni, hogy a NATO mindenféle szárazföldi támadásterveket dolgoz ki – adott hangot nemtetszésének a sztár DJ, majd sietve hozzátette, nem tartja magát biztonságpolitikai szakértőnek, így nem tartja tisztjének eldönteni, hogy kinek a feladata hátrébb lépni. Egyet viszont állít: minden embernek jobb lenne, ha már béke lenne Magyarország szomszédságában.

Egyre több háborúpárti nyugati politikus szeretne csapatokat küldeni Ukrajnába - (Fotó: ARIS MESSINIS / AFP)

Tárgyalóasztalnál kell megoldani a helyzetet

– Ezt a helyzetet nem a frontvonalon kell eldönteni, hanem tárgyalóasztalnál, béketárgyalásokkal! Mindkét oldalon rengeteg ártatlan ember veszíti el az életét nap mint nap. Azt azért látni kell, hogy itt nem két félnek a háborújáról beszélünk, hanem két oldalnak a háborújáról, és az egyik oldalon komoly támogatottság és érdekek fűződnek ahhoz, hogy ne az íróasztal mellett dőljön el – tette hozzá Lotfi Begi.