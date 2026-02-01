Párkapcsolati tanács: Így kaphatod rajta a megcsaláson

A megcsalás kiderülése mindkét fél oldaláról okozhat egyfajta érzelmi-és bizalmi törést. Teljesen mindegy, hogy házasok vagytok, régóta együtt éltek, vagy csak rövid ideje vagytok kapcsolatban — nincs jó módja annak, hogy megtudd: a másik fél hűtlen volt. A Redditen többen is megosztották azokat az apró, de beszédes jeleket, amelyekből rájöttek partnerük hűtlenségére.

A megcsalás rajtaütése bizony apró, de beszédes jeleken is múlik / Fotó: Dmytro Sheremeta / Freepik - illusztráció

Íme, a megcsalás apró, de egyértelmű jelei

A felhasználók szerint az első számú árulkodó jel az öltözködésben keresendő.

Az exem megkért, hogy segítsek neki új ruhákat választani egy üzleti útra. Az utazás egy kolléganővel volt, de nem konferenciára mentek. Körülbelül egy éve jártak már akkor, és új ruhákat akart a floridai nyaralásukra! Mi 11 éve voltunk együtt, ebből nyolc éve házasok

- szólt hozzá a témához az egyik felhasználó.

Egy felhasználó szerint a telefon adott döntő bizonyítékot. Észrevette, hogy a legutóbb használt emojik között szív, összetört szív és csókot jelképező ajkak szerepeltek. Majd hozzátette, hogy ezeket nem ő kapta a férjétől - írja a Daily Star.

Folyton más nők hajszálait és kiegészítőit találtam, furcsa illata volt, amikor hazajött, sminkfoltok voltak a ruháin, megváltozott a viselkedése — hihetetlenül hideg és kegyetlen lett velem. Bizonyítékot találtam arra, hogy ajándékokat vett nőknek, amiket én sosem kaptam. Egyszer még nyilvánosan is összefutottunk valakivel, és az egész nagyon furcsa volt. Én közben rettenetesen beteg lettem. Soha semmit nem ismert be, és azt állította, hogy mindent csak beképzelek

- mesélte szomorú történetét egy másik felhasználó.

A volt férjem hirtelen elkezdett edzeni és figyelni a külsejére. Olyan ruhákat hordott, amiket évekig javasoltam neki. Miután a születésnapjára gyakorlatilag egy teljesen új ruhatárat vásároltunk neki, válni akart. Később derült ki, hogy az egyik kolléganőjével csalt meg

- tette hozzá egy másik felhasználó.