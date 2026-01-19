RETRO RÁDIÓ

"Miközben a babával próbálkoztunk, megcsalt a feleségem: nem tudom, hogyan tovább"

Úgy véli, házasságuknak ebből talán már nincs visszaút.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.01.19. 20:30
megcsalás szex szomorú

Online, névtelenül kért tanácsot a Mirror tanácsadójától az az elkeseredett férfi, aki rájött, hogy miközben feleségével a babán dolgoztak, szeretett neje viszonyt folytatott egy rövig ideig. Mint írta, immáron két és fél éve mondták ki a boldogító igent és fogalma nem volt arról, hogy felesége egy régi szerelmével megcsalja őt. Az indok pedig erre nem mást volt, minthogy sebezhetőnek érezte magát, amiért nem jött össze a gyerek és néhai barátja ezért be tudott "férkőzni a bőre alá".

Miközben a babával próbálkoztak, felesége megcsalta őt

Próbálkozunk a babával, de eddig nem járunk sikerrel. Ez valóban stresszes időszak, de nem gondolom, hogy bármi is igazolná azt, amit tett. Nem tudom, valaha képes leszek-e újra megbízni benne. Most még ránézni sem tudok. Azt javasoltam neki, hogy költözzön el egy időre, hogy tiszta fejjel átgondolhassam a dolgokat, és közösen eldönthessük, mi legyen a továbbiakban. Ő kétségbeesetten szeretné helyrehozni a dolgokat és egyben tartani a házasságunkat, de nem tudom, van-e ehhez bennem elég erő. Most túl nagy bennem az árulás és a fájdalom érzése 

- részletezte hozzátéve, nem tudja, mit kellene tennie. Történetét olvasva azonban a tanácsadó közölte vele, ha a házasság megmentése esetleg még téma számára, akkor most mindenképp tartsanak egy kis távolságot. 

Sok beszélgetésre és közös erőfeszítésre lesz szükség, és a felelősség elsősorban rajta van, hogy bebizonyítsa: ez a viszony egyszeri eset volt. Ahhoz, hogy előre tudjatok lépni, túl kell jutnod a kezdeti dühön

 - írták neki kiemelve, ebben leginkább egy esetleges terápia segíthet majd. 

A legfontosabb tanácsom most az, hogy ne hozz nagy döntéseket addig, amíg még ennyire friss a helyzet, és teljesen összetörtnek érzed magad. Dühösen könnyű rossz döntéseket hozni, mert ilyenkor az ember vissza akar vágni, fájdalmat akar okozni a másiknak. Adj magadnak időt, hogy kiderítsd, mit szeretnél, és nézz szembe mindazzal, ami idáig vezetett.

 

