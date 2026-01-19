"Miközben a babával próbálkoztunk, megcsalt a feleségem: nem tudom, hogyan tovább"

Online, névtelenül kért tanácsot a Mirror tanácsadójától az az elkeseredett férfi, aki rájött, hogy miközben feleségével a babán dolgoztak, szeretett neje viszonyt folytatott egy rövig ideig. Mint írta, immáron két és fél éve mondták ki a boldogító igent és fogalma nem volt arról, hogy felesége egy régi szerelmével megcsalja őt. Az indok pedig erre nem mást volt, minthogy sebezhetőnek érezte magát, amiért nem jött össze a gyerek és néhai barátja ezért be tudott "férkőzni a bőre alá".

Miközben a bavával próbálkoztak, felesége megcsalta őt. Fotó: Daniel Reche / Pexels (illusztráció)

Próbálkozunk a babával, de eddig nem járunk sikerrel. Ez valóban stresszes időszak, de nem gondolom, hogy bármi is igazolná azt, amit tett. Nem tudom, valaha képes leszek-e újra megbízni benne. Most még ránézni sem tudok. Azt javasoltam neki, hogy költözzön el egy időre, hogy tiszta fejjel átgondolhassam a dolgokat, és közösen eldönthessük, mi legyen a továbbiakban. Ő kétségbeesetten szeretné helyrehozni a dolgokat és egyben tartani a házasságunkat, de nem tudom, van-e ehhez bennem elég erő. Most túl nagy bennem az árulás és a fájdalom érzése

- részletezte hozzátéve, nem tudja, mit kellene tennie. Történetét olvasva azonban a tanácsadó közölte vele, ha a házasság megmentése esetleg még téma számára, akkor most mindenképp tartsanak egy kis távolságot.

Sok beszélgetésre és közös erőfeszítésre lesz szükség, és a felelősség elsősorban rajta van, hogy bebizonyítsa: ez a viszony egyszeri eset volt. Ahhoz, hogy előre tudjatok lépni, túl kell jutnod a kezdeti dühön

- írták neki kiemelve, ebben leginkább egy esetleges terápia segíthet majd.