„Napokig is szexelünk, de a családom nem nézi jó szemmel a pajzán hancúrozásainkat.”

Féltékenység állhat a hátterében egy édesanya aggodalmának, akire ismét rátalált a szerelem. A párkapcsolata azonban most sokkal intenzívebb, mint az előző, ezt pedig lánya nem nézi jó szemmel.

Egy édesanya lányának féltékenysége miatt érzi rosszul magát szex közben

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Féltékenység miatt nyomja el az édesanyját

Egy édesanyja új kapcsolatba kezdett 25 év boldogtalan házasság után. Ismét rátalált a szerelem, ezúttal sokkal intenzívebb formában, ami az ágyban magasodik ki a leginkább. Az édesanya élvezni az új életet, azonban lánya egy kicsit ellenzi édesanyja pajkosságát, és ennek hangot is adott. Az elkeseredett édesanya a Daily Star Just Jane nevű rovatában kért tanácsot a szakértőtől.

Az édesanya levele így hangzik:

Új kapcsolatban vagyok egy csodálatos férfival, aki viccesnek és vonzónak talál. Jóképű és okos, és nagyon szereti a sok pajkos szexet. Viccelődik azzal, hogy az elsődleges célja az, hogy sikítsak. Néha lefekszünk, és 48 órán át folyamatosan szeretkezünk, csak étel rendelésére és borivásra szakítva meg. Őszintén mondhatom, hogy vele több orgazmusom volt, mint az exemmel (a lányom apjával) töltött 25 év alatt.

A probléma az, hogy a lányom (33) féltékeny, mert jobb szexuális életem van, mint neki. Ő kisgyerekekkel van elfoglalva, és állandóan kimerült. Elég keserű és csúnya tud lenni, amikor én megint egy „piszkos hétvégére” megyek. Azt mondja, hogy „undorító” vagyok. Mi a baj vagy a mocskos abban, ha az ember későbbi életében is szórakozik? Az apja nagyon cserben hagyott, és úgy gondolom, hogy megérdemlem a kielégülést és a boldogságot.

A rovat szakértője Jane O’Gorman szerint attól, mert az ember egy idősebb korba lép, még ugyanúgy megélheti a szexet, mint a fiatalabb generáció. Márpedig ezt a levélíró lányának is meg kellene értenie, hiszen nincs semmi undorító abban, ha valaki vágyakozik a másikra.

Jane így válaszolt a kétségbeesett anyának:

A lánya valószínűleg nagyon jól érezte magát fiatalabb korában, és ez az idő újra eljön majd, ha a gyerekei felnőnek. Bizonyára bosszantó lehet számára, hogy Ön ilyen csodálatos időtöltésben részesül, de el kellene kezdenie örülni az Ön boldogságának. A gyerekei az ő ajándékai és felelősségei. Segítsen neki, amikor csak tud, de ne érezze úgy, hogy el kell rejtenie a fényét vagy vissza kell fognia magát. Élvezzen minden új napot, és ne érezze magát bűnösnek azért, mert szeret és szeretik. Nincs semmi „undorító” a szexben az idősebb korban, és a lánya nem tesz jót magának azzal, hogy ezt sugallja.

- olvasható a Daily Star cikkében.