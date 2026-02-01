Müzliszeletekből, diófélékből és édességekből él, hogy átevezhesse az Atlanti-óceánt

Nehéz utazásra indult, át akarja szelni az Atlanti-óceánt. A magány az egyetlen ellenség, amely képes őt visszafogni.

Hihetetlenre vállalkozik: megpróbálja átszelni az Atlanti-óceánt

Fotó: Instagram

Harminc nappal azután, hogy egyedül nekivágott az Atlanti-óceán átevezésének, Taryn Smith rájött, hogy nem az óceán jelenti a legnagyobb kihívást, hanem a magány.

Nem az Atlanti-óceán győzi le, hanem a magány

Akkor döbbentem rá igazán… nagyon hiányzik a társaság.

-mesélte a 25 éves omahai nő.

Smith 2025. december 14-én indult útnak, hogy egyedül átevezze az Atlanti-óceánt. Azóta a napjai kimerítő, mégis szigorúan strukturált rend szerint telnek. Naponta nagyjából 10–12 órát evez, főként nappal, és igyekszik minden éjjel hat–hét órát aludni.

Pár órával napkelte előtt ébredek, próbálok minél hamarabb vízre kerülni az evezőkkel, aztán reggelizem. Általában egy granolaszeletet vagy zabos szeletet, majd délig folytatom az evezést.

–mondta.

Még az óceán közepén is folyamatosan akad tennivaló

Délben bemászik a kabinba egy rutinellenőrzésre. Feljegyzi a szélességi és hosszúsági fokokat, ellenőrzi az akkumulátorok töltöttségét, átnézi az automata kormányt, rendet rak, majd visszatér a fedélzetre.

Főzök, takarítok, kapcsolatot tartok a biztonsági csapattal, és gondoskodom magamról. Mindig van mit csinálni.

Bár a magány már az első 30 nap során elérte, Smith azt is megjegyezte, hogy voltak olyan aspektusai az egyedüllétnek az Atlanti-óceánon, amelyek meglepték.

Nem gondolkodom azon, hogyan nézek ki, vagy hogyan látnak mások. Nőként ez különösen felszabadító. Rengeteg időt töltünk azzal, hogy azon aggódunk, miként ítél meg minket a világ, most viszont sokkal több tér van a fejemben.

-mesélte felszabadultan.

Az étkezés egyszerű, de létfontosságú. Smith fagyasztva szárított túraételeken és nassolnivalókon él, naponta körülbelül 1500–2000 kalóriát fogyaszt granolaszeletekből, olajos magvakból és édességekből. Étkezése mellett alvóhelye is nagyon szerény:

A tatkabint használom alvásra, ott van minden technikai felszerelésem: térképplotter, VHF-rádió, automata kormány. Elég nagy ahhoz, hogy kényelmesen fel tudjak ülni.

–mesélte a People-nak.