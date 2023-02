Átevezték az Atlanti-óceánt, erre már nem maradt pénze a házaspárnak – Fotók!

Két hónapnyi evezés után a karibi szigetvilágban, egészen pontosan Antigua szigetén ragadt egy brit házaspár, akik adományokat akartak gyűjteni egy segélyszervezetnek azzal, hogy átevezik az Atlanti-óceánt, ám a hazaútjukra már nem sikerült, mert nem tudtak elég pénzt szerezni.

Antigua szigetén ragadt egy házaspár Fotó: Pixabay

Az essexi származású Nina és Simon Crouchman azért vágtak bele a kalandba, mert nemrég egy jóbarátjukat elveszítették, aki öngyilkos lett, és emiatt szerettek volna pénzt gyűjteni a brit Samaritans, vagyis Szamaritánusok nevű szervezetnek, akik mentális problémákkal rendelkező embereknek nyújtanak segítséget.

A Gran Canaria és Antigua szigete közötti 4869 kilométeres útnak még 2022. december 12-én vágott neki az ötvenes éveiben járó házaspár, és 65 nap alatt sikeresen teljesítették az embert próbáló távolt. Eredeti céljuk az volt, hogy 50 nappal rekordot döntsenek ezen az útvonalon, azonban ez nem jött össze, ugyanis a hajójuk kormánylapátja eltörött, emiatt pedig 11 napos kényszerpihenőt kellett tartaniuk.

A rekordöntés mellett egy másik fontos dolog, az adománygyűjtés sem jött össze. Eredetileg 50 ezer fontot, azaz 21,8 millió forintot szerettek volna összegyűjteni, azonban ehhez képest csak 8835 fontot, azaz 3,8 millió forintot sikerült összeszedniük a JustGiving nevű online adománygyűjtő oldalon.

A pár egy másik oldalon is gyűjtésbe kezdett, ám itt még ennél is kevesebb pénzt kalapoztak össze. Saját bevallásuk szerint nem számítanak túl tehetősnek, emellett elég szponzort sem sikerült találniuk, ezért még az indulás előtt elkezdtek pénzt gyűjteni a hajó hazaszállítására, és a saját hazaútjukra is – írja a Ladbible.

Erre a célra 7 ezer fontot, vagyis közel 3 millió forintot szerettek volna elkülöníteni, azonban csak 400 font, vagyis 175 ezer forintnál is kevesebb jött össze. Így a párnak most újabb nehézségekkel kell majd szembenéznie.

Pénzügyi szempontból nehéz volt, hiszen minden finanszírozás egyetlen háztartásból származott, és rendkívül nehéz szponzort találni

– mondta a házaspár.