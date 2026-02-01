100 apró kacsát rejtett el, a takarító már aznap fel is mondott

Őrület, hogy mik vannak. Kacsákat rejtett el a ház körül, hogy a takarító megtalálhassa.

Apró gumikacsákat rejtettek el, hogy teszteljék a takarítót

Fotó: unsplash (illusztráció)

Olyan történt egy takarítónővel, mint még talán soha senkivel. Az egyik ügyfele 100 apró játék kacsát rejtett el a házában, hogy meg tudjon győződni a munkája elvégzéséről. Mindez csupán egy bunkó üzenetben közölte.

Gumikacsákat rejtettek el a takarító elől

A 26 éves Devon teljesen lesokkolt, mikor ügyfele lakásába érve egy apró játékra való felhívás fogadta.

Megadták a belépőkódot, nem voltak otthon. Beléptem a lakásba és az ajtó előtt egy befőttes üveg volt, rajta egy cetlivel.

-idézte fel a történteket a takarítónő.

Elolvastam párszor, teljesen lesokkoltam. Előre fizettek a munkáért, úgy döntöttem maradok és a tőlem telhető legjobbat teszem a rendelkezésre álló időben.

Ami növeli az eset komikusságát: a 100-ból 66 kacsát meg is talált.

Más munkáim is voltak, nem maradhattam ott, hogy megtaláljam a maradék 34 kacsát. Sokat gondolkodtam a helyzeten, de végül úgy döntöttem felmondom a szerződést. Egyszerűen megalázónak éreztem.

Az is elmondta, ritka, hogy ilyen merészen próbálják tesztelni a takarítókat. Szerinte nem ez a járható út, hogy meggyőződjenek a munka elvégzéséről:

Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ha takarítót alkalmazol, akkor azt a munkát kell kapnod, amiért fizetsz. De képesnek kell lenned beszélni a takarítóval, bíznod kell abban, hogy érti a szakmáját, vagy egy prioritási listát kell hagynod, ahelyett, hogy száz kacsát elrejtenél.

Devon az esetről mindent dokumentált, dühében posztolta is az internetre, ahol mára már több, mint 3,8 millió megtekintésnél jár és 161 000 likeot is kapott. -írja a Mirror.