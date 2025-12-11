Rendhagyó Lázárinfó Orbánnal – Videó
Különleges esemény lesz!
Látványos videóval harangozta be Orbán Viktor és Lázár János a december 20-ai szegedi eseményét a Facebook-oldalán. A nem mindennapi Lázárinfónak a Pick Aréna ad otthont.
Az eseményre ITT lehet regisztrálni.
