Rendhagyó Lázárinfó Orbánnal – Videó

Különleges esemény lesz!

Látványos videóval harangozta be Orbán Viktor és Lázár János a december 20-ai szegedi eseményét a Facebook-oldalán. A nem mindennapi Lázárinfónak a Pick Aréna ad otthont.

Az eseményre ITT lehet regisztrálni.

 

