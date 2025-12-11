RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ilyenkor nem lehet megúszni a komoly témákat

Nagy koponyákkal találkozott a magyar miniszterelnök.

2025.12.11.
„Tegnap este a Széll Kálmán Alapítvány tagjait köszönthettem. Sikeres emberek, nagy koponyák. Ilyenkor nem lehet megúszni a komoly témákat.” – írja csütörtök reggeli Facebook-posztjában a kormányfő. Majd megosztja a részleteket Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Tegnap este a Széll Kálmán Alapítvány tagjait köszönthettem. Sikeres emberek, nagy koponyák (Fotó: NurPhoto via AFP)

„Itt van mindjárt az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia, amely az elmúlt évek legfontosabb és legérdekesebb dokumentuma. Abban a stílusban beszél Brüsszelről, ahogy a Biden-adminisztráció és Brüsszel beszélt rólunk. Amilyen az adjonisten…” – fogalmaz Magyarország miniszterelnöke. Így folytatja: „Azt az amerikaiak is látják, hogy Európa egy hosszú gazdasági zsákutca végére ért. Egy gyenge szövetséges pedig nem tudja megvédeni magát, de nem lehet rá támaszkodni nemzetközi ügyekben sem. Az amerikaiak Európa civilizációs válságát is látják. Azt, hogy Európában veszélyben vannak a civilizációs értékek, a demokrácia és a szabad piac. Azt is látják, hogy az európai liberálisok felégették az Oroszországgal kialakult hálót, ami hiba volt. Az USA döntéshozói szerint stratégiai szinten újra kell építeni az európai-orosz viszonyrendszert. Summa summarum: Amerikában tűpontosan látják Európa lecsúszását. Azt a civilizációs léptékű lecsúszást, amely ellen Magyarországon 15 éve küzdünk. És végre nem egyedül!”

 

